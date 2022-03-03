российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 3 марта 2022, 16:30 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Эксперт: Запад постарается избежать ограничений на поставки российских энергоресурсов

Фото: pixabay.com

Российские ответные меры на санкционное давление Запада могут быть в виде ограничения поставок энергоресурсов. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им Г.В.Плеханова, кандидат экономических наук Аяз Алиев. По его оценке, западные страны будут стараться максимально избежать таких решений.

Эксперт отметил, что уже введённые против России санкции безусловно негативно сказываются на экономической и финансовой системе, а их последствиями станут ограничения поставок продукции по широкому спектру товаров, техники и тд.

«Рост цен неизбежный процесс», – пояснил он, добавив, что ситуация пока очень неопределенная, а только принятых сейчас Банком России мер может оказаться недостаточно, чтобы противостоять санкционному давлению.

Напомним, после начала 24 февраля спецоперации минобороны РФ на Украине, США, ЕС и ряд других государств начали вводить санкции против России. Ряд крупных иностранных компаний, в том числе автопрома, заявили о приостановке своей деятельности в РФ.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Санкции против России

Французский министр сообщил об аресте яхты «российского олигарха» / «Мне неудобно просить деньги у людей, я же понимаю», – бездомные о санкциях (ВИДЕО) / Volkswagen прекращает производство автомобилей в России и поставки из-за рубежа / Магазины Ikea в России приостанавливают работу / Mercedes останавливает сотрудничество с Россией / Российские кошки попали под санкции из-за Украины / Канада ввела санкции против ключевых лиц «Роснефти» и «Газпрома» / Власти Германии заблокировали мегаяхту российского миллиардера

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, Экономика, Санкции против России,