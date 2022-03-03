Эксперт: Запад постарается избежать ограничений на поставки российских энергоресурсов

Российские ответные меры на санкционное давление Запада могут быть в виде ограничения поставок энергоресурсов. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им Г.В.Плеханова, кандидат экономических наук Аяз Алиев. По его оценке, западные страны будут стараться максимально избежать таких решений.

Эксперт отметил, что уже введённые против России санкции безусловно негативно сказываются на экономической и финансовой системе, а их последствиями станут ограничения поставок продукции по широкому спектру товаров, техники и тд.

«Рост цен неизбежный процесс», – пояснил он, добавив, что ситуация пока очень неопределенная, а только принятых сейчас Банком России мер может оказаться недостаточно, чтобы противостоять санкционному давлению.

Напомним, после начала 24 февраля спецоперации минобороны РФ на Украине, США, ЕС и ряд других государств начали вводить санкции против России. Ряд крупных иностранных компаний, в том числе автопрома, заявили о приостановке своей деятельности в РФ.

Москва, Светлана Антонова

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