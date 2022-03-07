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Понедельник, 7 марта 2022, 18:41 мск

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Евгений Пригожин с юмором отреагировал на санкции Новой Зеландии

Фото: rtvi.com

Стало известно о новых антироссийских санкциях. Новая Зеландия наложила ряд запретов на бизнесмена Евгения Пригожина и других россиян. Редакция портала «Русская планета» поинтересовалась у предпринимателя, что он думает по поводу сложившейся ситуации.

Евгений Пригожин отметил, что в последнее время только ленивый не ввел санкции против России. Предприниматель выделил несколько видов запретов и порассуждал о каждом из них. Например, санкции против самой страны оказывают мощную помощь в развитии производства. Ограничения в отношении отдельных лиц могут лишь воспрепятствовать посещению «Диснейленда». Европейские санкции прелестны тем, что элиты не имеют возможности вывозить деньги из России.

С особым вниманием бизнесмен подошел к австралийским санкциям. Евгений Пригожин иронично высказался об очередных запретах.

«Но самые ужасные санкции – австралийские. Для некоторых настоящий бич. Те, кто в своих фантазиях мечтали вступить в половой контакт с кенгуру, никогда этого уже не сделают», – заявил предприниматель.

Кроме того, Евгений Пригожин отметил, что «Африка большая», а про конкретное расположение на ней Новой Зеландии ему ничего неизвестно. Последним ударом для россиян, согласно мнению бизнесмена, могли бы стать санкции от пингвинов Антарктиды.

Москва, Екатерина Попова

© 2022, РИА «Новый День»

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