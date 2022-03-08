Катастрофические последствия для Европы: в Москве заявили о готовности ввести газовое эмбарго

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил о готовности Москвы принять «зеркальное» решение в ответ на антироссийские санкции и ввести эмбарго на прокачку газа через газопровод «Северный поток 1», который сегодня загружен на максимальном уровне. В эфире канала «Россия24» представитель правительства РФ подчеркнул, что одновременная приостановка поставок российской нефти и нефтепродуктов, к чему призывают политики в ЕС, спровоцирует катастрофические последствия для мирового рынка и Европы.

«В связи с необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергетического кризиса в Европе и введения запрета в отношении «Северного потока 2», у нас есть полное право принять «зеркальное» решение и наложить эмбарго на прокачку газа через газопровод «Северный поток 1», который сегодня загружен на максимальном уровне 100%», – подчеркнул Новак (здесь и далее – цитата по «Интерфаксу»), обратив внимание, что Россия обеспечивает поставки 40% газа, необходимого Европе, и обспечивает поставки по всем трубопроводам.

Вице-премьер РФ уточнил, что «пока мы этого решения не принимаем». «От этого никто не выиграет. Хотя европейские политики своими заявлениями и обвинениями в адрес России нас к этому подталкивают», – сказал он, добавив, что в условиях обеспечения российских поставок обвинения в адрес Москвы о провоцировании энергетического кризиса в ЕС – беспочвенны.

Новак также обратил внимание, что Россия является крупнейшим поставщиком нефти в Европу, обеспечивая порядка 30% потребностей. «Россия и раньше, и сегодня полностью выполняет все свои обязательства, все заявки выполняются, отгрузка нефти и нефтепродуктов осуществляется в плановом режиме. Однако, нашу озабоченность вызывает обсуждения и заявления относительно возможности наложить эмбарго и отказаться от российской нефти и нефтепродуктов. Мы наблюдаем также огромное давление сегодня на наших партнеров, трейдеров, транспортные компании, банки и финансовые учреждения», – отметил российский вице-премьер.

Новак подчеркнул, что такие заявления и действия еще больше подогревают рынок, и напомнил, что в понедельник цены на нефть поднимались выше $130 за баррель. Отказ от российской нефти, по его словам, приведет к «катастрофическим последствиям для мирового рынка».

«Всплеск цен будет непредсказуемым – более $300 за баррель, если не больше. При этом заместить объем российской нефти на европейском рынке быстро невозможно, потребуется не один год, при этом, это будет значительно дороже для европейских потребителей. При таком сценарии они станут главным пострадавшим», – подчеркнул вице-премьер РФ.

«Европейские политики тогда должны честно предупредить своих граждан и потребителей, что их ожидает, и что цены на заправках, на электричество, на отопление взлетят. Это затронет и другие рынки, включая американский», – заявил Новак.

При этом представитель правительства РФ пояснил, что Россия знает, куда перенаправить поставки в случае отказа Европы и США от закупок российской нефти и нефтепродуктов.

«Если вы хотите отказаться от поставок энергоресурсов из России, пожалуйста, мы готовы к этому. Мы понимаем, куда нам перенаправить эти объемы. Только возникает вопрос, кому это выгодно? И зачем это нужно?», – сказал Новак.

Стоит отметить, что британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell объявила об отказе от закупок российской нефти и участия в проектах в России, заверив, что намерена сделать это «как можно быстрее».

Москва, Светлана Антонова

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