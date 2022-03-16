Швейцария поддержала европейские санкции против России

Правительство Швейцарии объявило о введении европейских санкций, накануне одобренных Брюсселем, в связи со спецоперацией Минобороны РФ на Украине. В «черные списки» включены еще 197 физических лиц и 9 российских компаний.

В частности, ограничения касаются ряда бизнесменов, в числе которых Роман Абрамович, Дмитрий Пумпянский и его сын Александр, а также Дмитрий Мазепин и его сын Никита. Под санкциями также оказался гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

Также санкции введены против российских компаний, в числе которых «Рособоронэкспорт», «Вертолеты России», ПАО ОАК, «Объединенная судостроительная корпорация», и «Научно-производственная корпорация УралВагонЗавод».

Берн, Светлана Антонова

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