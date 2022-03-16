Эффект бумеранга: Запад получил серьезный удар в санкционной войне против России

Антироссийские санкции и ответные меры РФ заставили Запад забеспокоиться, поскольку под удар поставлены большие финансовые интересы, в том числе, статус доллара и евро как резервных валют. Как отметил в комментарии РИА «Новый День» экономист, вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский, финансовые ограничения уже выливаются в серьезные последствия.

«Что такое санкции по долговым бумагам, которые купил Центральный банк у Германии, США, казначейские облигации – это дефолт. Запад объявил дефолт по своим бумагам, не выплачивает по ним, заблокировал. Их эта ситуация тоже беспокоит. Это подрывает статус резервной валюты – доллара и евро. Арабы уже заговорили: давайте торговать нефтью за юани. Это все нарушает гегемонию. Эта ситуация им тоже невыгодна, они пытаются договориться», – пояснил он.

Экономист также обратил внимание на проблемы, которые появились у западных инвесторов в российскую экономику. «Иностранные инвесторы – портфельные и те, кто сделал прямые инвестиции, заблокированы в России. Они не могут продать ценные бумаги, биржа закрыта. А если (биржа) будет открыта, они не смогут конвертировать, потому что у нас сильные ограничения. Их (Запад) эта ситуация тоже беспокоит, потому что там тоже «черная дыра» в балансах получается, и непонятно, как ее закрывать», – констатировал он.

В то же время, как отметил эксперт, в нынешней ситуации уход из России многих зарубежных компаний становится положительным событием для курса российской валюты. «Спрос на валюту уменьшился очень сильно за счет того, что эти компании ушли. Они все были импортные или репатриировали рублевую выручку, которую здесь получали, – на Запад, то есть – покупали доллары и евро, а сейчас этого нет навеса. Посмотрим, как ситуация будет развиваться, но пока видно, что рубль может укрепляться», – отметил он.

Вместе с тем Вязовский не исключил, что выплаты России по госдолгу, которые после «заморозки» золотовалютных резервов заявлены в рублях, на Западе могут объявить дефолтом. «Скорее всего, так и будет. Дефолт – это нарушение договора кредитного или по выпуску облигаций. У нашего правительства небольшие валютные долги – 40 млрд по облигациям в долларах и евро. А вот у наших госкорпораций их много. То, что «Роснефть», «Газпром», «Сбербанк», которые набрали валютных долгов по прямым договорам кредитования, либо тоже размещали облигации, перестанут платить в валюте, и будут платить в рублях на спецсчет – эти деньги нельзя вывести из России», – уточнил он, отметив, что пока сложно предположить, как будет развиваться ситуация.

Сегодня истекает срок выплаты первого платежа России по внешнему долгу в $117,2 млн после заморозки ее золотовалютные резервов. Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что у Москвы есть средства для выполнения своих обязательств в рублях, но возможность выплат в иностранной валюте зависит не от РФ. По его словам, США в этой ситуации должны дать разъяснение. «Деньги у нас есть, платежку мы отдали, теперь мяч на стороне в первую очередь американских властей», – отметил Силуанов.

Рейтинговое агентство Fitch предупредило, что объявит суверенный дефолт по обязательствам РФ, если расчеты будут проводиться в рублях.

Москва, Мария Соколова

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