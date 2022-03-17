«Это же безумие»: экономист обвинил финансовые власти России в содействии санкционным планам Запада

Повышение цен и падение уровня жизни россиян, а также ряд других серьезных проблем в российской экономике стали следствием политики Центробанка и Минфина РФ. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, это подтверждает «заморозка» Западом почти половины золотовалютных резервов РФ, обвал курса рубля и странные госзаимствования в условиях профицита бюджета, что сейчас провоцирует проблему дефолта.

«Дефолта настоящего в России быть не может. Несмотря на то, что благодаря большим способностям наших финансовых чиновников более 300 миллиардов долларов резервов были заморожены на Западе, все-таки другая часть резервов осталась. И даже в валюте Минфин пытается произвести платежи по облигациям. Получается, что дефолта как такового сейчас произойти не может. Хотя выясняется… Зачем нам нужен был тот самый технический долг – стране с огромными золотовалютными резервами? Вот сейчас понятно – чтобы Запад мог объявить, что у нас дефолт», – констатировал Колташов.

Экономист обратил внимание, что Западу дефолт России нужен как политический инструмент для дальнейшего ослабления рубля и уровня жизни в стране. «Запад говорит – мы ввели против них санкции, а еще у них дефолт – они не могут платить. Это к реальной платежеспособности, к финансам, отношения по большому счету не имеет. Но это, тем не менее, политический инструмент, который будет, как и другие инструменты, использован для давления на рубль… Именно потому, что рубль у нас зашатался весьма основательно упал, ему пытаются помочь еще дальше упасть, чтобы получить социально-политический эффект», – пояснил эксперт.

По его мнению, обвал курса рубля после введения санкций произошел в результате «откровенно неграмотных, если говорить очень-очень мягко, действий Банка России, министерства финансов». «Цены, естественно, вырастут – тут вообще никаких вопросов даже быть не может. Все будет зависеть от курса рубля. Если правительству удастся – именно правительству, не Банку России с его вредительской 20-процентной ставкой и прочими в кавычках ошибками… Если удастся завести рубль хотя бы в зону 90-100 (за доллар) и держать на этом уровне – ну вот считайте, процентов на 25 цены вырастут», – считает Колташов.

«Эта политика должна быть продумана, и совершенно не такой, какая она у Набиуллиной и Силуанова… 20-процентная ставка – это же безумие. Эта ставка сейчас вредит всем – и производителям, и покупателям. Она стопорит во многом экономику… Если рост цен у нас предстоит еще значительный и продолжительный, то это будет во многом по вине 20-процентной ставки, потому что это большая нагрузка на предприятия. Если они берут внутренние кредиты – значит они будут покрывать кредит по такой ключевой ставке, потому что банки могут и до 30% брать годовых. А при нехватке оборотных средств это все моментально вылетит в цену», – подчеркнул он.

«Ставка в 20% сообщает всем, что экономика холодная, что она расти не будет, что из этой экономики нужно бежать. Соответственно, деньги устремились на валютный рынок и рубль еще больше упал. То есть, введение этой ставки еще усилило падение рубля, а значит, усилило и инфляцию. Необходимо перерегулировать все процессы, и финансовые процессы, и в долговременном режиме перерегулировать процессы во внешнеторговой политике. Сейчас чрезвычайные мероприятия принимаются – не вывозить сахар, зерно. Но дальше встанет вопрос, а как нам работать в условиях высоких мировых цен и слабого рубля при этом», – полагает эксперт.

«Проблем очень много, и я пока вижу только чрезвычайные действия. Не вижу ни кадровых изменений, ни четкого обозначения стратегии, которая приведет нас к снижению или низкому темпу роста цен – вот, что беспокоит. Но надеюсь, что действия правительства позволят рублю постепенно войти в зону 90-100 рублей за доллар. И это будет для нас в некотором смысле облегчением», – заключил Колташов.

Москва, Мария Соколова

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