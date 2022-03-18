«США будут ломать через колено»: Турция не сможет долго удерживать «украинский» нейтралитет

Турция претендует на статус великой державы, но не сможет долго удерживать нейтралитет в украинском кризисе. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, доцент Дипломатической академии МИД РФ Владимир Аватков сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, Анкаре под давлением Запада придется сделать выбор, от которого будут зависеть, в том числе, перспективы дальнейшего развития событий вокруг Украины.

«Турция пытается использовать свое геополитическое, геостратегическое положение и усидеть на двух стульях. С одной стороны, она показывает России, что является самостоятельным игроком, который может влиять на многие процессы. С другой стороны, демонстрирует Западу, что готова в какой-то степени подрывать постсоветское пространство и действует в фарватере Запада», – отметил эксперт, комментируя попытки Анкары стать посредником в урегулировании украинского кризиса.

При этом Аватков обратил внимание, что Анкара также пытается балансировать между Москвой и Киевом. «С Украиной у Турции тоже хорошие отношения, и существует плотное экономическое взаимодействие. Более того, особенно в последние годы Турция воспринимала Украину как такую территорию «черной пятницы», «черной распродажи», где можно было купить все, что плохо лежало и что не смогли купить китайцы или еще не успели. В этой связи у Турции развились очень тесные взаимодействия в военно-технической сфере с Украиной. Турция также воспринимала Украину как территорию, на которой можно было использовать, апробировать военные технологии Турецкой республики, поэтому она поставляла туда беспилотные летательные аппараты «Байрактары», и продолжает это делать по сей день. Есть также свидетельства направления групп с территории Сирии», – пояснил он.

По его оценке, в этом отношении Турция пытается показать Западу, что дестабилизирует постсоветское пространство. «Но здесь намного все шире. Турция избавляется от дестабилизирующего фактора для себя. Она перебрасывает этот дестабилизирующий фактор в Восточную Европу. До этого она это делала за счет мигрантов, которые переезжали (из стран Ближнего Востока), сегодня это делается, в том числе за счет боевиков, которые направляются туда (на Украину)», – констатировал Аватков.

По оценке эксперта, пока остается открытым вопрос, насколько долго США позволят Турции вести независимую политику. «По сути Россия сегодня выступает на Украине борцом со всемирным злом, с возможностью развития войны во всем мире. И именно для того, чтобы завершить войну, сегодня проходит российская военная операция на Украине. Здесь Турция пока занимает взвешенную позицию, что позволяет ей сохранять в большей степени то, что наработано в отношениях с Россией, и то, что наработано в отношениях с Украиной. Насколько долго сможет Турция занимать такого рода позицию, вопрос серьезный и открытый. Очевидно, что, как сказал наш президент, США будут ломать через колено. Они сломали через колено своих союзников в Европе, фактически полностью ликвидировав их суверенитет. И очевидно, что такого рода попытки будут продолжаться и в отношении турецких коллег, и саудовских, Объединенных арабских эмиратов, даже и Китая. Как мы знаем, американцы не боятся здесь ничего. Пока Турция относительно держится», – отметил он.

«Много стульев не бывает, всегда хочется побольше стульев. Так удобно. Но до поры до времени. Долго Турция не сможет находиться на этих самых нескольких стульях. В какой-то момент придется выбирать, и нейтралитет должен будет смениться на позицию. Особенно, если Турция претендует на статус мировой державы, она не может не занимать позицию, ей придется выбирать ту или иную позицию. И это будет сложный выбор, переломный выбор и для интересов России, и для интересов Турции», – заключил Аватков.

Москва, Мария Соколова

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