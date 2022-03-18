«Шведский» вариант неприемлем: идеи Турции по Украине грозят обернуться для России большими рисками

Предложения Турции по дальнейшей судьбе Украины неприемлемы для России, считает доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко. По его оценке, Анкара демонстрирует дружественные отношения к России, но при этом является главным выгодоприобретателем от военной операции. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом эксперт сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Несмотря на все зигзаги и трудности, Турция оказывает нам прямую и косвенную поддержку, начиная с 2014 года, по украинскому вопросу. Действительно, Турция осудила присоединение Крыма к России, но это была единственная страна НАТО, которая не ввела экономические санкции в 2014 году. Риторика – одно, а реальные дела – другое. Сегодня, когда стоит вопрос о введении санкций, чуть ли не изоляции России от всей мировой финансовой системы только факт сотрудничества с Турцией во много остается для нас окном в мир. Потому что никто не знает, как поведет себя завтра та же Индия, учитывая ее тесные связи с англо-саксонским миром. Вот это сам по себе показательный шаг, что Турция сегодня, занимая позицию такого дружественного нейтралитета, но дружественного по отношению к России, а не странам НАТО», – констатировал Фененко.

При этом эксперт обратил внимание, что такая позиция Анкары обусловлена большими выгодами. «Турция сегодня, прежде всего, главный выгодоприобретатель от происходящего конфликта. Причем, совершенно объективно, не по какой-то злой воле политиков, а, скорее, благодаря прагматизму своего руководства. Если сохраняется закрытое небо между Россией и странами ЕС, как нам вести сообщение друг с другом? Ответ очевиден – через Турцию. Тогда встает вопрос: а насколько европейские авиакомпании, особенно Восточной Европы, небольшие по объему, вообще будут конкурентоспособны на фоне турецких авиакомпаний? Это получается по сути передел мирового авиационного рынка в пользу Турции, Азербайджана, может быть, Армении, стран Персидского залива, которые возьмут на себя роль транзитной системы между Россией и странами ЕС», – полагает он.

Также Фененко отметил, что роль Турции на международной арене повышается. «Турция берет на себя ту роль, которую играла Франция в годы холодной войны… Поскольку Франция от этой роли отказалась, а именно она ее подняла до роли третьей державы мира. Вот теперь Турция пытается взять на себя роль посредника… Естественно, это поднимает роль самой Турции», – пояснил он.

«Турция начинает благодаря кризису претендовать на бОльшую автономию от США. Санкции не ввела – в общем-то ничего американцы пока Турции за это не сделали. Организует переговоры с Россией, использует позитивную риторику, говорит о необходимости борьбы со всеми проявлениями фашизма, опять-таки отделяя свою позицию от американцев. То есть, шаг за шагом Турция постепенно отделяет себя от позиции США – это большой для нее плюс», – считает эксперт.

В этой связи Фененко отметил, что эта ситуация может обернуться рисками для России, которые кроются в интересах Турции на Украине. «Турция сегодня, насколько известно из переговоров, предлагает вариант, который мало приемлем для России. Почему неприемлем? Давайте представим себе так называемый «шведский» вариант для Украины, о котором у нас любят поговорить. Это достаточно сильная в военном отношении, хоть и нейтральная держава, да еще, если ей дадут гарантии безопасности другие страны, то ситуация для России может стать очень тяжелой. Представьте, в Киеве происходит какой-то новый бандеровский переворот через 3-4 года… А сможем мы начать новую военную операцию на территории Украины, если ей дадут тройственные гарантии США, Великобритания и Турция? Далеко не факт», – заключил Фененко.

Москва, Мария Соколова

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