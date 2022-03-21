«Вина за кровь ложится на президента США»: Байдена пора отдать под трибунал

Американский конгресс обязан объявить импичмент президенту США Джо Байдену за выделение военной помощи украинским экстремистам, которых даже в Вашингтоне считают наонацистами. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. По его оценке, в нынешней ситуации ответственность за жертвы среди мирного населения Украины ложится впрямую на Байдена.

«В 2017 году Конгресс США принял закон об ассигнованиях Пентагону, который запрещает финансирование деятельности батальона «Азов»* (экстремистская организация, запрещена в РФ), при этом назвав его неонацистской организацией. Однако, вопреки этому решению, в марте 2022 года президент США подписал пакет военной помощи Киеву, составившей $800 млн. Общий объем поддержки – уже более $2 млрд», – пояснил Володин в своем телеграм-канале.

Спикер Госдумы обратил внимание, что вооружение, направляемое Киеву, попадает к неонацистским батальонам, включая «Азов»*, что обязывает Конгресс объявить импичмент президенту США. «Это основание для импичмента Байдену. Он нарушил закон. Конгресс США должен покончить с двойными стандартами и призвать к ответу президента США Байдена. Если США – правовое государство, других решений быть не может», – констатировал Володин.

«Вина за кровь мирных граждан, пролитую неонацистами «Азова»*, ложится на президента США. А это вопрос Гаагского трибунала», – заключил он.

*батальон «Азов» состоит из радикальных националистов, наёмников, которые проводят карательные операции против русскоязычного населения, признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ.

Москва, Мария Соколова

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