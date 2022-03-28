«Требую внести меня в санкционный список!» Депутат Госдумы направил обращение президенту США

Депутат Госдумы от «Единой России», известный политолог Олег Матвейчев направил официальное обращение в адрес президент США Джо Байдена и в посольство Соединенных штатов с требованием включить свое имя в санкционные списки. Парламентарий пояснил, что отсутствовал на пленарных заседаниях Госдумы, когда принималось решение о признании независимости народных республик Донбасса, но полностью поддерживает эту позицию.

«Вся моя деятельность свидетельствует о том, что я поддерживал эти республики и даже посещал Донбасс. Я также имею медаль «За защиту республики Крым», которую получил за активное участие в присоединении Крыма весной 2014 года», – обратил внимание Матвейчев, подчеркнув, что киевские нацисты занесли его имя на Интернет-ресурс «Миротворец», где размещают личные данные врагов их фашистского режима.

Напомним, в конце прошлой недели США объявили санкции в отношении Госдумы и 328 ее депутатов, которые проголосовали в поддержку независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее депутат направлял аналогичное обращение в адрес Евросоюза, после чего его имя было включено в санкционные списки ЕС.

Москва, Светлана Антонова

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