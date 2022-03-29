Компания Johnson & Johnson остановит поставки в РФ средств личной гигиены

Американская компания Johnson & Johnson, которая является крупнейшим в мире производителем товаров для здоровья, приняла решение приостановить поставки в РФ товаров для личной гигиены. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте J&J.

Ранее компания в связи с событиями на Украине приняла решение приостановить инвестиции, рекламу и клинические исследования в РФ. Новое решение, как отмечается в сообщении, связано с увеличением масштаба гуманитарного кризиса.

Компания J&J производит изделия медицинского назначения и оборудование, лекарственные препараты и товары для гигиены и здоровья. Продукция выпускается под такими брендами, как Clean&Clear, Johnson's, o.b., Carefree, Neutrogena и др.

Москва, Светлана Антонова

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