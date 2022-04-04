Начало конца: США сильно «аукнется» энергетический кризис в Европе

Переход на рубли в расчетах за российский газ для недружественных РФ государств Европы является началом конца эры доминирования доллара в мировой торговле. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал член Научного совета РАН по системным исследованиям в энергетике Андрей Конопляник сегодня на пресс-конференции в Москве.

«То, что происходит на европейском рынке – основной бенефициар США. И в значительной степени американцы этот рынок разогревают, потому что много уже говорится в политологических, по крайней мере, кругах о том, что основной интерес у США – это именно не допустить объединения России и Германии, потому что это сочетание даст настолько неубываемую конкурентную выгоду для Европы, создаст такие конкурентные преимущества для Европы, что США этому не смогут противостоять», – пояснил эксперт.

Конопляник обратил внимание, что такие действия США создали условия для начала конца доллара как основной валюты в мировой торговле. «В течение 50-ти лет, начиная с 1971 года, когда мировая экономика отказалась от Бреттон-Вудской системы – золотого стандарта, перешла к плавающему курсу доллара, была выстроена огромная мировая экономика… Фактически доллар сейчас стал экспортным товаром для США. И конкурентоспособность доллара в мировой экономике поддерживается в значительной степени на том, что накапливается сумма внешней задолженности, то есть перекладываются долги на будущие поколения – детей, внуков, правнуков и так далее, что дает возможность за счет печатания доллара, за счет расширения его в мировой экономике Штатам удерживать свои конкурентоспособные позиции. Вот мы сегодня начали постепенно вытаскивать, соответственно, по элементу из этой конструкции фундаментальные такие кирпичики, на которых она зиждется», – констатировал он.

Эксперт также отметил, что одним из последствий введенных против России санкций станет расширение рублевых расчетов на другие группы товаров. «Начиная с рынков продовольствия – и пшеница, и подсолнечное масло, поставки которых заблокированы на внешний рынок <…> и никель, и сталь, и палладий, и много-много есть других товаров, на которые, я не сомневаюсь, после того, как мы отработаем на газе, вот этот механизм перевода за рубли будем распространять и на эти товары», – пояснил он.

Как считает Конопляник, такая же схема распространится на российский импорт. «Начиная с газа, отработав это на нем, мы можем дальше экстраполировать, применять это с учетом специфики в других сферах. И российский союз продовольствия, насколько знаем, уже обратился к правительству для того, чтобы можно было такой порядок отработать и на продовольствии. Это уже те ласточки, которые показывают, что мы находимся в начале – да, это будет длинный путь, небыстрый, – но это путь, который находится в зоне взаимных интересов разных стран. Проходила информация, что Китай и Саудовская Аравия ведут сейчас разговоры о том, чтобы переводить поставки саудовской нефти в Китай за юани. Это из того же ряда информация, которая вместе с тем, что делаем мы, расширяет ручеек, превращая в его поток уже изменений на рынке биржевых сырьевых товаров», – подчеркнул он.

Более того, эксперт привел парадоксальный, по его мнению, пример о заинтересованности уйти от доллара со стороны Евросоюза. «Водородная стратегия ЕС. Главное в этой стратегии, что там прописано, что ЕС собирался создавать мировой рынок оборудования по производству водорода на базе евро. То есть, они тоже не хотят попадать в зависимость от доллара, и где есть возможность создавать новые рынки, они хотят создавать их на альтернативной валюте. То есть здесь отчасти могут совпадать интересы наших государств по стремлению уйти от доллара», – заключил Конопляник.

Москва, Мария Соколова

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