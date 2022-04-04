«Европа идет по пути саморазрушения»: США подталкивают ЕС к распаду, а Россию – к «цветной революции»

Европа без сотрудничества с Россией обречена на снижение конкурентоспособности и распад, чему способствует политика США, считает член научного совета РАН по системным исследованиям в энергетике Андрей Конопляник. По его оценке, к саморазрушению ЕС ведет и политика его лидеров и регуляторов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом эксперт сказал на пресс-конференции в Москве.

В частности, Конопляник обратил внимание, что цены на энергоносители в ЕС определяются «не реальным балансом, а ожиданием игроков, которые в этой торговле участвуют». «Что такое экономика в Европе – дешевле купить, дороже продать. Поэтому те трейдеры, которые не несут на себе инвестиционных рисков производства и доставки газа в Европу, а занимаются перепродажами его, они чутко реагируют на разные слухи и непрофессиональные заявления политиков – типа того, что там будут происходить отказ от российского газа и создать видимость условий дефицита и, естественно, оно взвинчивает цены вверх. Поэтому нервозность рынка в значительной степени определяет эти цены», – пояснил он.

В этой связи эксперт отметил, что в ЕС важнейшим фактором формирования ожиданий являются СМИ, и это касается не только ценообразования цен на газ. «В публичное пространство иногда выходят те вещи, которые показывают уровень размышления или возможных действий при том или другом сценарии… Поэтому, когда мы слышим слово «национализация», следует понимать, что это не означает принятое решение, а команда разрабатывать его сценарий. Реагирование на те риски и угрозы, которые создаем не мы. Мы заявляли много раз на уровне Владимира Владимировича [Путина, президента РФ] и других лиц в руководстве, что мы не намерены прекращать наши поставки. Но когда с той стороны постоянно говорится о том, что мы можем прекратить, что мы намерены, мы бряцаем своим энергетическим оружием, что мы можем прекратить… Это чисто гебельсовский подход к пропаганде: назови тысячу раз белое черным – народ в это поверит», – полагает он.

«Заморозка активов для меня совершенно понятна. Это попытка создать очередную цветную революцию в нашей в стране. Потому что бьют по тем приближенным, как они считают, круг Путина, либо по тем людям, которые имеют собственность, состоятельность, значит люди имеют какой-то вес, значит, соответственно, из-за тех неудобств, которые они получили, они будут поднимать свои голоса здесь против существующего порядка в нашей стране – может быть, таким образом удастся поменять режим в моей стране. Не дождетесь», – подчеркнул Конопляник.

При этом эксперт обратил внимание, что политика США создает проблемы не только для России, но и для Евросоюза, что может привести к его распаду. «Европа идет по пути саморазрушения, потому что государства Европы передали часть своих сверенных функций на уровень Брюсселя. И здесь многие конфликты, которые мы видим, интересы национальные и интересы консолидированной Европы, понятие солидарности совершенно не прописаны, где политик начинает доминировать над прагматиком. Плюс к этому наши американские друзья постарались, чтобы Европа была расшатана изнутри, создав там цепочку цветных революций на периметре внешнем Европы. Потоки беженцев хлынули в Европу и стали приводить эрозию Европы изнутри. Сегодня мы видим, что пошел поток новый украинских беженцев – кто-то говорит, что их уже больше 3-4 миллионов», – уточнил Конопляник.

По его оценке, новая волна беженцев может устремиться в Европу на фоне продовольственных кризисов, к которым приведет нынешняя санкционная политика Запада. «Если у вас нет удобрений из-за того, что взлетели цены на удобрения, у вас уменьшается урожайность, меньше возможностей для экспорта в будущем продовольствия, вы ограничиваете экспорт продовольствия сегодня, а дешевая российская, украинская пшеница, в первую очередь, куда шла – на Ближний и Средний Восток и в Северную Африку, а эти страны – то, что называется мягкое подбрюшье Европы. Значит – очередная волна беженцев хлынет в Европу неизбежно в этом случае. Переварит ли старушка Европа эти новые потоки? У меня есть определенные сомнения», – полагает эксперт.

Как считает Конопляник, в таких условиях Европа вряд ли сохранит единую позицию, в том числе по рублевым расчетам за поставки российского газа. «Есть объективные причины сомневаться в этом. Я исхожу из того, что там должны быть прагматики в руководстве. Если сегодня там, в основном, люди, которые опираются на политическую риторику, но это в рамках данного политического цикла неизбежность. Когда мы говорим, что там работают, в основном, прагматики, я привожу пример: когда взлетели цены на газ в Европе, тут же его стали замещать нашим углем. Тут же сработало то, что было в первой половине прошлого десятилетия – более чистый, но более дорогой газ стали замещать более грязным, но ставшим в этих условиях относительно дешевым нашим же углем», – подчеркнул он.

«Я говорю «не если», а когда к руководству в Европе будут приходить в большей степени прагматики, то они вернутся к тому, что без сотрудничества с Россией Европа обречена не только на проигрыш в глобальной конкуренции. Она сегодня там уже является самым слабым звеном, но реально будут возрастать дальнейшие риски саморазрушения Европы», – заключил Конопляник.

Москва, Мария Соколова

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