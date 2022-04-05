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Вторник, 5 апреля 2022, 13:27 мск

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«Все работает по старинке»: Миронов оценил последние действия и решения правительства и «Единой России»

Архив. Фото: официальный сайт Госдумы

Правительство РФ и «Единая Россия» проталкивают либеральные идеи в пользу олигархов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня заявил лидер «Справедливой России – За правду» в Госдуме Сергей Миронов во время брифинга перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. По его оценке, после 24 февраля уже не получится работать, как раньше.

«Все работает по старинке. И «Единая Россия», и отдельные министерства в нашем правительстве работают по старинке, как будто ничего не случилось. 24 февраля был рубикон, рубеж. Жить так, как жили до этого дня, нельзя. А все по старинке – зачем, как-бы ничего не вышло, денежек нету… Деньги нужно людям давать. Деньги. И не надо здесь стесняться», – подчеркнул Миронов.

По его мнению, либеральным идеям в правительстве больше не должно быть места. «Все вот эти либеральные идеи каленым железом нужно выжигать из нашего правительства. Помните, сколько лет нам говорили – зачем нам семенами заниматься в АПК, мы все купим, зачем нам айфоны – мы все купим. И что? Где сейчас будете покупать? Надо все самим делать, надо было думать, а не уповать на эти либеральные идеи», – констатировал политик.

В этой связи лидер «эсеров» вновь раскритиковал политику Банка России, глава которого Эльвира Набиуллина также придерживается либеральной позиции. «В апреле будем, к сожалению, утверждать госпожу Набиуллину на пост председателя Центробанка – категорически будем голосовать против, потому что она из той же серии», – пояснил он.

«Так жить, как жили до 24 февраля, нельзя! И я обращаюсь и к правительству, и к «Единой России» – включайте мозги по-хорошему. Потому что люди ждут решений в пользу народа, а не в пользу олигархов и в пользу бездумных либеральных идей», – заключил Миронов.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

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