Госдума одобрила меры соцподдержки подростков-инвалидов

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила во втором чтении проект закона, который позволит сохранить доплаты к пенсиям по инвалидности и потере кормильца подросткам, если они подрабатывают в свободное от учебы время.

«Сейчас несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет из числа детей-инвалидов и детей, которым установлена пенсия по потере кормильца, при трудоустройстве по направлению центра занятости теряют социальные доплаты к пенсии. Законопроектом предлагается сохранить за ними право на такую доплату», – пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, слова которого цитирует пресс-служба нижней палаты парламента.

Вместе с тем во втором чтении была поддержана поправка, согласно которой предложенные меры будут распространяться на молодых людей, обучающихся в очной форме по основным образовательным программам, вплоть до достижения ими 23 лет. В 2020 году доплат к пенсии по потере кормильца из‑за подработки лишились 19 тысяч подростков. Каждый из них потерял порядка 3 тысяч рублей в месяц.

«Думаю, будет разумно и справедливо не забирать эти деньги у несовершеннолетних сирот, если они своим трудом хотят немного улучшить материальное положение и оформляются на работу не по «серым» схемам, а официально», – подчеркнул Володин.

Москва, Светлана Антонова

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