«Безнравственно и преступно…» – в Госдуме выступили за прекращение переговоров с Киевом

Россия должна незамедлительно прекратить переговоры с представителями киевского режима и довести до победного конца спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом сегодня заявили в Госдуме лидеры фракций КПРФ и «Справедливой России – За правду» Геннадий Зюганов и Сергей Миронов.

В частности, глава «эсеров» обратил внимание на факты зверств украинских нацистов по отношению к пленным российским военнослужащим, и подчеркнул, что переговоры с Киевом в таких условиях невозможны. «Пока российские «культурные» переговорщики ручкаются с посыльными киевского режима и рассуждают о каком-то прогрессе, наших военнослужащих, попавших в плен к нацистам, пытают и убивают. В этих условиях продолжать переговоры с украинской стороной просто безнравственно и преступно по отношению к павшим», – подчеркнул политик, слова которого цитирует его пресс-служба.

Миронов обратил внимание, что на фоне этих зверств Киев устраивает все новые провокации, пытаясь обвинить Россию в том, чем занимается сам. «Вести переговоры с нелюдями и теми, кто их прикрывает, нам не о чем. Сейчас свое слово должна сказать Российская армия. Не сомневаюсь в мужестве и героизме наших солдат, которые, как и в годы Великой Отечественной войны, пришли на Украину с освободительной миссией. И закончится она должна так же, как в 1945 году – полной и безоговорочной капитуляцией. Главное – не мешать нашей армии, иначе нацистские недобитки снова прорастут в братской нам стране. Этого нам не простит ни российский, ни украинский народ», –лидер «эсеров».

С аналогичным требованием выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. «Все понимают, что надо очистить Украину от нацизма и бандеровщины. Все осознают, что поручение президента провести демилитаризацию и денацификацию носит исторический характер. Но все понимают, что, если мы остановимся и дело будет по-прежнему в руках нацистов, ситуацию вызовет еще гораздо хуже», – констатировал он.

«Хочу напомнить, что мы там завершаем сегодня Великую Отечественную войну. Мы не справились с бандеровщиной, после войны 10 лет ее ликвидировали, погибло 57 тысяч советских солдат и офицеров, сотрудников госбезопасности, работников партийно-комсомольских советских органов», – подчеркнул Зюганов.

Москва, Светлана Антонова

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