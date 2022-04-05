«От такой бюджетной политики умирают»: в Госдуме заявили о необходимости кардинальных изменений

Россия без перевода экономики на военные рельсы рискует оказаться уничтоженной. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат Госдумы от «Справедливой России – За правду» Михаил Делягин сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента. По его оценке, нынешняя бюджетная политика в кризисных условиях не работает.

«Мы с вами построили систему межбюджетных отношений на абсолютно порочной основе – сначала выдрать деньги у всех (регионов), собрать их в центре, а потом по копеечке раздавать в клювики. Коллеги, мы уже получили ситуацию, когда огромное количество прекрасных управленцев не хотят идти губернаторами, потому что работать губернаторами сегодня – это значит стоять буквально на коленях в той или иной приемной и вымаливать, выклянчивать свое. Потому что, во-первых, всех клювиков не увидишь, и кому-то при таком ручном управлении обязательно не достанется необходимого, ну а кто-то особо горластый – получит лишнее», – констатировал депутат.

Как считает Делягин, в бюджетной политике ручное управление в нынешних кризисных условиях не работает – «на всех рук не хватит» и нужно переходить к управлению по нормам, «единым для всех». «До сих пор мы мучаемся из-за, во-первых, произвола, а во-вторых, мы все знаем анекдот про среднюю температуру по больнице. Только это ж не анекдот, дорогие друзья. Это основы нашей межбюджетной политики. Потому что регионам выравнивают их бюджетную обеспеченность не по потребностям, а по средней по стране бюджетной обеспеченности – по средней температуре по нашей великой стране. При этом отсутствуют объективные основания – это средняя по стране бюджетная обеспеченность. Это достаточно, это избыточно или люди умирают? Судя по нашим демографическим показателям, люди от такой бюджетной политики умирают», – подчеркнул он.

При этом парламентарий обратил внимание, что бюджетная политика может быть подкреплена объективными основаниями, так как «у нас главное право человека – право на жизнь». «В Конституции, между прочим, закрепили. Так зафиксируйте, что главной целью государственной политики является, дожили, не благосостояние, а хотя бы право на жизнь. То есть, гарантирование каждому прожиточного минимума, и выравнивайте бюджетное обеспечение по гарантированию реального прожиточного минимума – вот вам основа бюджетной политики, которая нам необходима. Да, это слишком большие и слишком глубокие изменения, они многим непривычны, многих пугают», – пояснил Делягин.

«Экономику нужно переводить на военные рельсы. Если мы не переведем нашу экономику на военные рельсы здесь и сейчас, – нас не будет. Мы будем уничтожены. Вопрос стоит именно так. И никакой героизм людей, которым мы по нашим законам выписываем оскорбительный понижающий коэффициент за участие в боевых действиях, которых мы наказываем рублем за то, что они спасают Родину и, между прочим, нас с вами. Никакой их героизм нам не поможет, потому что победа куется в тылу», – заключил Делягин.

Москва, Мария Соколова

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