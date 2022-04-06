«Чем, как, по какой цене будем кормить россиян?» В Госдуме заявили о неисполнении правительством поручения Путина

Правительство РФ не исполнило поручение главы государства трехлетней давности о снижении стоимости электроэнергии для аграриев. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от «Справедливой России – За правду» Олег Нилов на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. По его словам, этот факт не нашел отражения в постановлении об актуальных вопросах топливно-энергетического комплекса (ТЭК) по итогам правительственного часа с участием вице-премьера РФ Александра Новака.

«Те выводы, которые предложено профильным комитетом сделать по итогам часа правительства, я бы считал достойным дополнительного обсуждения, и, может быть, даже поправок. Там десятки страниц текста. Есть дельные решения, направленные в правительство. Но есть и полное отсутствие даже намека на то, что до сих пор одно из поручений президента правительству не выполнено. Речь идет о поручении президента, которое было сделано 29 декабря 19-го года… о тарифах для сельхозпроизводителей, для фермеров, для тех самых аграриев, которые сегодня решают наиважнейшую задачу обеспечения продовольственной безопасности», – констатировал Нилов.

Депутат также отметил, что во время правительственного часа многие парламентарии обращали внимание на высокие тарифы на электроэнергию для аграриев, но ни вице-премьер, ни профильный комитет не обратили на это должного внимания. «Скажите, как можно требовать от наших и без того героически труд совершающих селян не повышать цены, добиться снижения цен, если вот такая несправедливость, вот такая безалаберность по отношению к поручениям президента трехлетней давности? До 31 марта 20-го года, так написано в этом поручении, представить предложения по определению механизма снижения стоимости электроэнергии для сельхозпроизводителей. Ни предложений, ни исполнения – три года прошло. Как об этом мы не можем написать очень жестко в нашем сегодняшнем постановлении по итогам часа правительства? Это недопустимо», – заявил он.

«Чем, как, по какой цене мы будем кормить россиян, если такие тарифы – в 2-3 раза выше, чем в промышленности и в строительстве? На каком основании?» – заключил Нилов.

Москва, Мария Соколова

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