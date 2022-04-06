«Колониальный налог»: в Госдуме указали на недоработки правительства РФ

Налог на добавленную стоимость (НДС) становится тормозом для развития российской экономики. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат Госдумы от КПРФ Евгений Бессонов на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. По его словам, правительству РФ пора проявить политическую волю и пересмотреть подходы в своей деятельности.

«Мы считаем, что НДС – это колониальный налог. И посмотрите – в США, которые определяют политику многих государств, там нет НДС, там налог с продаж», – констатировал он.

«Министерство финансов должно пересмотреть политику и убрать НДС, и посмотреть, какими другими возможными другими средствами возмещать потери в поступлении налогов. Предложения есть у нас. Первое, это национализация природных ресурсов... Это первостепенный вопрос. Следующий вопрос – это дифференцированная шкала подоходного налога. Эти вопросы, когда будут решены, тогда можно будет решать и другие вопросы», – подчеркнул Бессонов.

Кроме того, депутат обратил внимание на ситуацию в сфере строительства. «Чтобы построить любой объект, необходимо год или два согласований прежде, чем физически приступать к работе… Все работы изыскательские, по планированию, проектированию, скажем так, по госэкспертизе, – эти вопросы тормозят движение и, к сожалению, ни один руководитель не может взять на себя ответственность, потому что законами он обставлен таким образом, что если хорошее положительное решение принимает, но оно не соответствует закону, то его сажают в тюрьму», – отметил он.

«Чиновнику лучше вообще ничего не делать в нашей стране, чем заниматься позитивными вещами. Поэтому в нынешней ситуации надо менять подходы. У нас все с вами есть – нефть, газ, электричество есть, мозги есть – все есть. К сожалению, нет политической воли», – заключил Бессонов.

Москва, Мария Соколова

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