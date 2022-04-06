Госдума приняла закон о поддержке транспортного комплекса

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила законопроект, который наделяет правительство РФ в условиях санкционного давления полномочиями по принятию в 2022 году решений в области госконтроля международных грузоперевозок.

Нововведение затронет весовой и габаритный контроль транспортных средств в пунктах пропуска через государственную границу РФ. Также кабмин получил право устанавливать особенности открытия пунктов пропуска через госграницу и утверждать перечень грузов, перевозка которых осуществляется морским и внутренним водным транспортом по территории РФ, а также между местами погрузки, находящимися на территории РФ, до первого пункта выгрузки или перегрузки за пределами России. Это может быть отнесено к видам деятельности, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

В числе прочего документ дает возможность многократно использовать иностранные контейнеры при внутрироссийских перевозках водным транспортом в пределах срока временного ввоза, а также исключает избыточные требования о предоставлении отчетов о регулярных перевозках.

Москва, Мария Соколова

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