Госдума окончательно утвердила санкции за публичное отождествление СССР и фашистской Германии

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в окончательном чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые предполагают наказание за публичное отождествление роли СССР и фашистской Германии в ходе Второй мировой войны.

Согласно этому документу, за публичное, сделанное в выступлении, публикации в СМИ или Интернете отождествление «целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии […], а также отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы» гражданам будет грозить штраф в размере до 2 тысяч рублей либо административный арест до 15 суток. Для должностных лиц штраф составит до 4 тысяч рублей, для юрлиц – от 10 тысяч до 50 тысяч рублей.

При повторном нарушении санкции будут ужесточены: для граждан штраф составит от 2,5 тысячи до 5 тысяч рублей либо административный арест до 15 суток; штраф для должностных лиц – от 5 тысяч до 20 тысяч рублей или дисквалификация от шести месяцев до одного года; штраф для юрлиц – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Москва, Светлана Антонова

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