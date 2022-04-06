Госдума разрешила докапитализацию банков за счет ФНБ

Нижняя палата российского парламента приняла в окончательном чтении законопроект, который позволяет министерству финансов РФ выкупать привилегированные акции кредитных организаций на средства Фонда национального благосостояния.

В соответствии с законом, Минфину для этих сделок не нужно будет получать предварительное и последующее согласие Банка России и Федеральной антимонопольной службы, передает «Интерфакс». Кроме того, на эти сделки не будет распространяться требование раскрывать информацию о существенных фактах и требование привлекать уполномоченный орган исполнительной власти для определения цены размещения акций кредитной организации.

Как отмечает агентство, правительство РФ уже использовало средства ФНБ для докапитализации банков в кризис 2008-2009 годов на сумму 404 млрд рублей. В 2014 году после введения секторальных санкций госбанки конвертировали эти средства: ВТБ получил в капитал первого уровня 214 млрд рублей, Газпромбанк – 39,95 млрд рублей, РСХБ – 25 млрд рублей.

Москва, Светлана Антонова

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