«Под шумок антикризисных мер»: Госдума согласилась упросить регламенты для строительства инфраструктуры в ущерб экологической безопасности

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении правительственный законопроект, который упрощает регламент строительства инфраструктурных объектов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители всех думских фракции, кроме имеющей конституционное большинство «Единой России», проголосовали против предложенного документа, подчеркнув, что эти нововведения обернутся негативными последствиями.

В частности, депутат от «Новых людей» Георгий Арапов обратил внимание, что в случае принятия законопроекта в нынешнем виде статус особо охраняемых природных территорий (ОПТ) будет утерян. «Может, мы разные законопроекты читаем, раз у депутатов так много вопросов, но у представителя правительства этих вопросов нет? Но, коллеги, я не очень понимаю, как можно поддержать этот законопроект даже в первом чтении, когда в нем есть следующая формулировка – дословно – инфраструктурные проекты по модернизации и расширению транспортной, промышленной и иной инфраструктуры. Непонятно, зачем нужен этот пункт – «иной», открывающей безграничное количество объектов, которых мы пока не знаем, которые находятся в списке исчерпывающем, которого мы еще не видели, строительство которых не будет требовать экологической экспертизы, и будет, возможно, на ОПТ», – пояснил он.

«После такого о статусе ОПТ можно в принципе забыть, потому что смысл его полностью потерян. Пусть сейчас кому-то эти нововведения кажутся действительно важными, но я считаю, что за экологические последствия мы ответим гораздо позже и гораздо большей ценой. Фракция «Новые люди» не готова поддержать законопроект в действующей редакции и будет голосовать против», – подчеркнул Арапов.

Депутат от «Справедливой России – За правду» Анатолий Грешневиков со своей стороны также сообщил, что его фракция также будет голосовать против, поскольку законопроект представляет «серьезную угрозу экологической безопасности страны». «Будет возможно исключение из ОПТ регионального и местного значения участков для строительства любых объектов, исключая жилые помещения. При этом никаких компенсаций либо предварительной оценки допустимости указанного решения, например, в рамках процедуры государственной экологической экспертизы, законопроектом не предусмотрено. Понятие приоритетные инфраструктурные проекты никак не определяется. А с учетом того, что речь не только о федеральном, а о региональном и даже местном значении объектов, что фактически создает неограниченные возможности для обхода природоохранных норм», – уточнил Грешневиков.

В свою очередь, депутат от КПРФ Олег Михайлов обратил внимание на заключение комитета по экологии. «В РФ особо ОПТ занимают 255 млн га, порядка 13% площади нашей страны, и львиная доля из них – это объекты регионального и местного значения, которые попадают под действие данного закона. Не удивительно, что комитет в своем заключении отметил – цитирую – положение законопроекта полностью противоречит не только режиму охраны ОПТ, но и целям создания таких территорий», – констатировал он.

Парламентарий привел в пример озеро Байкал, где в случае принятия законопроекта будет допустимо строительство практически любых объектов инфраструктуры, что может привести к «существенному нарушению уникальной экосистемы озера».

«Уважаемые коллеги, мы с вами периодически сталкиваемся с попытками изъять территории из ОПТ для их промышленного освоения… В данном случае под шумок реализации плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях санкционного давления как раз протаскивается проект вот этого закона, который фактически позволит нам изымать вот эти участки территорий для промышленного освоения, что, естественно, недопустимо. У нас всего 13% территорий занято особо охраняемыми зонами. 80% территории РФ не относится к ним, на этих территориях можно производить любые разрешенные действия и развивать нашу экономику так, как это требует время. Фракция КПРФ не будет поддерживать данный законопроект», – заявил Михайлов.

Кроме того, глава комитета по аграрной политике Владимир Кашин (КПРФ) подчеркнул, что «отнести этот законопроект к антисанкционным при всем желании очень трудно», так как он без согласования разрешает строительство на землях сельхозназначения. «Это не то что антисанкционный закон, – это закон, который уничтожает решение той задачи главной, которая называется решением проблемы продовольственной безопасности», – подчеркнул Кашин.

Тем не менее, большинством голосов депутатов от «Единой России» правительственный законопроект, упрощающий процедуру строительство инфраструктурных проектов был принят в первом чтении. За проголосовало 299 депутатов, против – 114, один парламентарий воздержался.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»