Мишустин заявил о неадекватной оценке возможностей импортозамещения

Ответственность за невыполнение проектов импортозамещения несут, в том числе, промышленники, которые ранее рапортовали, неадекватно оценивая свои возможности. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов Госдумы в связи с отчетом о работе правительства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на проблемы с импортозамещением обратил внимание депутат от КПРФ Николай Коломейцев, подчеркнув необходимость реанимации стратегического планирования. «Надо создать реальную систему импортозамещения и контролировать это каждодневно. Перечень всех комплектующих – где будем размещать, кто это может делать. Надо ревизию производства незагруженного. Это серьезное дело, для этого стратегическое планирование надо реанимировать», – пояснил Коломейцев.

В ответ Мишустин отметил, что правительство занимается предиктивной аналитикой, но в импортозамещении многое зависит от адекватной оценки производителей. «По поводу цепочек – это вопрос и к промышленникам. Конечно, я все понимаю, правительство ни от чего не отказывается. Но в этом смысле импортозамещение не должно быть просто звуком. Надо было, когда докладывать и рапортовать о процентах импортозамещения, адекватно оценивать свои возможности. Я назову вам даже производства, в которых адекватно или неадекватно оценивали», – заявил премьер.

«А сейчас (импортозамещение) – это мощнейший стимул посмотреть и сделать либо у себя полное импортозамещение, либо в дружественных странах находить пока временные цепочки. Мы это понимаем прекрасно. И для этого направлена вся наша политика», – заверил Мишустин.

В ходе своего отчета перед Госдумой ранее премьер подчеркнул, что в настоящее время «для нашей страны импортозамещение – это вопрос экономического суверенитета». «Ситуация последних лет, сначала связанная с пандемией, а теперь – с действиями недружественных стран, показала, насколько актуально расширять выпуск отечественной продукции», – констатировал Мишустин.

Ранее представили ряда отраслей промышленности подчеркивали, что программы импортозамещения остались только на бумаге и обращали внимание, что в стране не создано для этого условий. Речь шла, в том числе, о топливно-энергетическом комплексе и сельском хозяйстве.

Москва, Мария Соколова

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