Деглобализация терпит провал: Запад переоценил свои санкционные возможности в экономической войне против России

Запад переоценил свои возможности в санкционной политике против России и попытке добиться деглобализации мировой экономики. Такое мнение высказал американский политический комментатор Бредли Бланкеншип в авторской статье в китайской газете Global Times, которую цитирует «Прайм».

Эксперт пояснил, что «современные войны ведутся в сферах экономики и СМИ», и в случае ситуации на Украине «Запад переоценил свои возможности». Бланкеншип обратил внимание, что США рассчитывали с помощью ограничений добавиться обвала курса рубля и гиперинфляции в РФ, однако российская валюты продолжает укрепляться после обвального падения сразу после начала спецоперации Минобороны на Украине (сегодня курс доллара опускался ниже 75 рублей, евро – ниже 81 рубля).

«Многие западные компании действительно ушли из России, многие люксовые бренды более не доступны (россиянам), однако гиперинфляции, на которую надеялись США и их союзники, так и не произошло», – констатировал он.

«Санкции, направленные против России – попытка осуществить деглобализацию, то есть посеять разногласия, усложнить процессы ведения бизнеса. Но вместо этого большая часть мира напрямую отказалась от этого (санкций), так как это идет вразрез с их интересами», – отметил эксперт.

«Главная причина, почему рубль укрепился, заключается в невозможности осуществления деглобализации», – заключил Бланкеншип.

Москва, Светлана Антонова

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