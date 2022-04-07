российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 7 апреля 2022, 17:15 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Деглобализация терпит провал: Запад переоценил свои санкционные возможности в экономической войне против России

Запад переоценил свои возможности в санкционной политике против России и попытке добиться деглобализации мировой экономики. Такое мнение высказал американский политический комментатор Бредли Бланкеншип в авторской статье в китайской газете Global Times, которую цитирует «Прайм».

Эксперт пояснил, что «современные войны ведутся в сферах экономики и СМИ», и в случае ситуации на Украине «Запад переоценил свои возможности». Бланкеншип обратил внимание, что США рассчитывали с помощью ограничений добавиться обвала курса рубля и гиперинфляции в РФ, однако российская валюты продолжает укрепляться после обвального падения сразу после начала спецоперации Минобороны на Украине (сегодня курс доллара опускался ниже 75 рублей, евро – ниже 81 рубля).

«Многие западные компании действительно ушли из России, многие люксовые бренды более не доступны (россиянам), однако гиперинфляции, на которую надеялись США и их союзники, так и не произошло», – констатировал он.

«Санкции, направленные против России – попытка осуществить деглобализацию, то есть посеять разногласия, усложнить процессы ведения бизнеса. Но вместо этого большая часть мира напрямую отказалась от этого (санкций), так как это идет вразрез с их интересами», – отметил эксперт.

«Главная причина, почему рубль укрепился, заключается в невозможности осуществления деглобализации», – заключил Бланкеншип.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Санкции против России

Air India прекратила полеты в Москву из-за проблем со страховкой / На зданиях бутиков Chanel в Париже появились наклейки с Гитлером / Еще 65 российских чиновников и бизнесменов попали под санкции Австралии / В ЕС обсудят возможность нефтяного эмбарго против России / Всемирная ассоциация олимпийцев выступила против отстранения спортсменов из России / Австрия вышлет из страны четырех сотрудников МИД РФ / Бразилия раскритиковала санкции против России / «Лукойл» предупредил об остановке НПЗ из-за избытка мазута

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, Финансы, Экономика, Санкции против России,