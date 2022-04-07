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Четверг, 7 апреля 2022, 18:53 мск

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Европарламент решил увеличить поставки оружия на Украину и «незамедлительно» запретить российские нефть, газ, уголь и ядерное топливо

Фото: ec.europa.eu

Европейский парламент большинством голосов одобрил рекомендательную резолюцию о введении в ЕС эмбарго на российские нефть, газ, уголь и ядерное топливо, а также активном продолжении поставок оружия на Украину. В поддержку этого решения проголосовали 513 парламентариев, 22 депутата выступили против, 19 – воздержались.

«Члены Европарламента призывают к дополнительным мерам, включая немедленное полное эмбарго на импорт из России нефти, угля, ядерного топлива и газа», – говорится в документе, опубликованном на сайте Европейского парламента.

Евродепутаты также призвали лидеров ЕС исключить Россию из G20 и других многосторонних организаций, таких как Интерпол, Всемирная торговая организация, ЮНЕСКО и другие. В числе предложений – увеличение поставок оружия киевскому режиму.

Стоит отметить, что в ЕС не смогли договориться о введении нефтяного эмбарго. Как сообщал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, главы МИД ЕС снова обсудят этот вопрос 11 апреля. Разногласия также возникли в отношении запрета на импорт в ЕС российского угля.

Брюссель, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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