«Шаги верные, но недостаточные»: в Госдуме оценили отчет Мишустина о работе правительства РФ

Антикризисные меры правительства РФ верные, но недостаточные для скорейшего преодоления сложной ситуации в экономике в условиях санкционного давления. Об этом заявили лидеры оппозиционных фракции Госдумы по итогам отчета премьер-министра РФ Михаила Мишустина на пленарном заседании нижней палаты парламента. Как передает корреспондент РИА «Новый День», жесткая критика в адрес кабинета министров сегодня не прозвучала, но депутаты обратили внимание на массу нерешенных проблем.

В частности, лидер КПРФ Геннадий Зюганов подчеркнул, что ряд вопросов можно было решить задолго до нынешнего кризиса. «Хочу напомнить «Единой России», что досталось этому правительству. Если бы вы к нам прислушались в свое время, у нас бы $300 млрд не остались за границей, 600 тонн золота никто бы не увез отсюда. Мы бы уже везде имели народные предприятия, которые не просят денег и дают великолепную, дешевую, лучшего качества продукцию. Вы не послушали, а теперь мы впопыхах решаем то, что можно было давно успешно решить», – констатировал он.

«Тут надо принимать решение. Те цифры, что вы назвали, не обеспечат страну хорошим и качественным продовольствием. Доходы граждан – минус 12% за последнее время… 32% не имеют даже прожиточного минимума, они не выживут», – отметил Зюганов, озвучив конкретные предложения компартии относительно антикризисных и антисанкционных мер.

«У нас с вами новая реальность – крах либеральной модели налицо, и она никому не поможет. Вам придется заниматься мобилизационной экономикой», – подытожил лидер КПРФ.

Председатель «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов со своей стороны также предложил ряд антикризисных решений, которые правительству следует предпринять в первую очередь. «Мы считаем, что правительство справляется со своими обязанностями. Те три пакета антисанкционных, которые внесены, мы их безусловно поддержим. Все шаги, с нашей точки зрения, верные, но недостаточные. Но даже тот факт, что правительству удалось отмобилизовать финансово-экономический блок, к работе которого у нас всегда были, есть и остаются претензии, и, тем не менее, он отмобилизован», – сказал он.

В то же время лидер «эсеров» выразил убеждение, что многие позиции в госполитике необходимо пересматривать. «Сколько раз мы говорили, что не надо нам хранить наши деньги, золотовалютные резервы за границей в чужих банках, – опасно это. Вот с этой трибуны я в очередной раз хочу сказать – есть самый главный надежный ресурс – это наши недра. Я говорю, как горный инженер-геофизик – это наш самый главный ресурс. И сегодня в этих условиях управлять так, как управляют сегодня геологией недопустимо. Это приведет к национальной катастрофе. Ну нельзя самый главный источник наших доходов управлять через запятую министерство экологии и природных ресурсов, где лесом, водой занимаются, всем. Немедленно необходимо «Роснедра» переподчинить напрямую правительству, если пока нет возможности создать министерство. Это самые главные наши стратегические резервы. Это гарантированно подсчитанные наши запасы природных ископаемых – вот что наше богатство, а не те бумажки, которые могут в один день улетучиться», – заявил Миронов.

В свою очередь лидер «Новых людей» Алексей Нечаев уделил больше внимания предложениям по поддержке предпринимательства, подчеркнув, что «сейчас всех беспокоят не только растущие цены, но и возможное снижение доходов». «Насколько слаженно и быстро мы будем действовать – зависит выживание России. В 90-е годы Россия построила рыночную экономику. Сегодня нам предстоит сделать еще один рывок, создать возможность для внутренней экспансии, а потом и внешней», – отметил Нечаев.

В ответном слове глава правительства поблагодарил депутатов за предложения, отметив, что «сделал несколько пометок». «Совместная работа с парламентом доказала свою эффективность в самые трудные моменты… И сегодня правительство и парламент вместе несут ответственность за принятие решений», – сказал Мишустин.

По его словам, главным ответом на санкции станет независимость российской экономики, для перестройки которой в нынешних условиях потребуется определенное время – как минимум, полгода. «Главным ответом на антироссийские санкции станут результаты наших с вами общих усилий: это рабочие места, свободное развитие своего дела и промышленности, независимость нашей экономики», – подчеркнул Мишустин.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»