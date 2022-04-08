Рубль получил шанс на дальнейшее укрепление: атака на финансовую систему России отбита

Решение Банка России снизить ключевую ставку до 17% является сигналом рынкам, что атака на финансовую систему РФ отбита. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал экономист, вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский. По его оценке, смягчение денежно-кредитной политики наверняка продолжится, а курс отечественной валюты может укрепиться еще сильнее.

«То, что Центральный банк понизил ставку, пусть даже так символично на 3%, – это хороший признак. Это хороший сигнал рынкам о том, что атака на финансовую систему у нас отбита. Банковская система у нас испытывает сейчас профицит ликвидности: даже не знают куда рубли девать, размещают их на депозит ЦБ. В общем, можно снижать ставку и не бояться, что рубль после этого обвалится. Наоборот, такой хороший сигнал и правильный подход», – полагает экономист.

При этом Вязовский обратил внимание, что укрепление рубля сейчас имеет искусственный характер, обусловленный мерами валютного контроля. «Говорить о том, что курс рубля имеет сильную рыночную тенденцию вряд ли приходится, когда экспортеров заставляют продавать 80% выручки», – пояснил он.

«То, что сейчас происходит в стакане биржи – это не совсем рынок. Но, тем не менее, если хотя бы до 50% снизят обязательства экспортеров продавать валютную выручку, то мы стабилизируемся в районе плюс-минус 70 рублей за единицу американской валюты и курс уже будет рыночный. Если же не отменят продажу валютной выручки, то и до 60-ти (рублей за доллар) можем уйти», – отметил эксперт.

По его оценке, в ближайшее время, «если финансовая система будет в нормальном состоянии, и атака на нее закончится – глобально все санкции уже приняты», то понижение ключевой ставки и укрепление рубля наверняка продолжится, но при этом опасная для России тенденция к выводу капитала из страны остается.

Сегодня совет директоров Банка России снизил ключевую ставку до 17% годовых и допустил возможность дальнейшего ее снижения на следующем заседании 29 апреля. На биржевых торгах российская валюта продолжила укрепление. К 14:45 мск доллара торговался на уровне 72 рубля, евро продавался по 77,30 рубля.

Официальный курс «американца» на сегодня составляет 76,2547 рубля, «европейца» – 83,2930.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»