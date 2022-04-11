Когда закончится спецоперация Минобороны РФ на Украине? Опрос на сайте РИА «Новый День»

Специальная военная операция министерства обороны России на Украине остается главной темой обсуждения в российском обществе. Руководство РФ подчеркивает, что российские войска следуют четкому плану по денацификации и демилитаризации соседнего государства, но сроки его реализации пока остаются не очевидными.

Согласно официальным данным Минобороны РФ, с 24 февраля по 11 апреля в ходе военной операции уничтожены 129 самолетов, 99 вертолетов, 243 зенитных ракетных комплекса С-300, «Бук-М1», «Оса АКМ», 441 беспилотный летательный аппарат, 2079 танков и других боевых бронированных машин, 239 установок реактивных систем залпового огня, 909 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2003 единицы специальной военной автомобильной техники.

Тем не менее, судя по развитию событий, российская армия столкнулась с серьезным сопротивлением Вооруженных сил Украины и националистических батальонов. До самого последнего времени продолжаются обстрелы Донецка и других городов Донбасса, боевики остаются в Мариуполе. В то же время некоторые освобожденные от украинских националистов территории постепенно возвращаются к мирной жизни.

Военные эксперты ожидают, что в ближайшее время возможно решающее сражение, однако ориентировочные даты завершения спецоперации никто не называет.

В этой ситуации редакция РИА «Новый День» предлагает своим читателям сделать прогноз: когда закончится спецоперация Минобороны РФ на Украине?

Варианты ответов:

К Дню Великой Победы 9 мая

К 12 июня – Дню России

К началу сентября – дате завершения Второй мировой войны

Спецоперация на Украине затянется надолго

Мне все равно

Ваш вариант

Принять участие в голосовании можно здесь >>>

Москва, редакция РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»