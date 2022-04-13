Опять воруют: лидер «эсеров» обвинил «Единую Россию» в плагиате

Лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов обвинил в плагиате представителей партии власти, которые внесли в Госдуму законопроект об исключении понятия «услуга» из закона «Об образовании».

«Инициатива хорошая, но приходится констатировать, что члены «ЕдРа» в очередной раз попались на плагиате. Точно такую же инициативу «Справедливая Россия – За правду» официально внесла в мае прошлого года, но наш законопроект уже почти год лежит в Госдуме без рассмотрения», – подчеркнул Миронов, обратив внимание, что образование, действительно, не может быть услугой, поскольку это обязанность государства.

В то же время политик выразил удовлетворение, что партия власти все-таки прислушивается к мнению оппозиции. «Нас не может не радовать, что члены «Единой России» периодически всё же обращают внимание на социально значимые идеи, которые высказывают представители других думских партий. Но если бы они были честны по-настоящему, страна получила бы нужный закон еще год назад», – констатировал лидер «эсеров».

Москва, Светлана Антонова

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