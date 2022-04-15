«Существующих инструментов достаточно»: глава СПЧ выступил против внесудебной блокировки СМИ

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев выступил против внесудебной блокировки СМИ за распространение недостоверной информации. По его словам, причин для такого нововведения нет.

«Я не вижу критических моментов, которые побуждали бы принять то решение, о котором мы говорим. Существующих инструментов для регулирования деятельности СМИ достаточно», – подчеркнул Фадеев в интервью РИА «Новости».

При этом глава СПЧ уточнил, что профильная комиссия Совета дала негативное заключение к документу. «Комиссия СПЧ по свободе информации и правам журналистов рассматривала этот законопроект и отнеслась к нему критически. Совет в целом не обсуждал этот вопрос, но профильная комиссия вынесла негативное заключение по этому законопроекту», – сказал он.

Законопроект о внесудебном прекращении деятельности СМИ в России Генпрокуратурой за распространение недостоверной информации, в том числе о Вооруженных силах РФ, может быть рассмотрен депутатами Госдумы 18 мая. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила накануне, что сенаторы готовы оперативно рассмотреть законопроект.

Согласно проекту документа, генпрокурор РФ и его заместители будут наделены полномочиями по признанию недействительной регистрации СМИ за распространение недостоверной информации. Одна из поправок предполагает, что такое решение может быть принято в случае установления фактов распространения медиа противоправной, опасной, недостоверной общественно значимой информации или информации, выражающей явное неуважение обществу, государству, Конституции РФ, а также направленной на дискредитацию использования ВС РФ, связанной с введением иностранными государствами политических, экономических и (или) иных санкций в отношении России, ее граждан или юридических лиц.

Москва, Светлана Антонова

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