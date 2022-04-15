Европа сократила закупки российского газа

С начала 2022 года экспорт российского газа в страны дальнего зарубежья составил 44,6 млрд кубометров, что на 26,4% (на 16 млрд куб. м) меньше, чем за тот же прошлогодний период. При этом «Газпром» продолжает поставлять «голубое топливо» согласно заявкам потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами, сообщил газовый концерн.

В «Газпроме» также утонили, что 19 марта завершился сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ. К этому моменту в них осталось всего 25,2 млрд куб. м активного газа, что является одним из самых низких уровней за многолетний период наблюдений и на 5,5 млрд куб. м меньше по сравнению с той же датой 2021 года.

«Чтобы восполнить запасы в европейских ПХГ до уровня, который был обеспечен к зимнему сезону 2020/2021 года, потребуется закачать 71 млрд куб. м газа. А до уровня, созданного к зиме 2019/2020 года, – 72,4 млрд куб. м. Даже чтобы выйти на уровень 90% заполненности хранилищ, который декларируют как целевой в Европейском союзе, закачать надо 63 млрд куб. м газа. Однако и это – очень амбициозно. В последние годы такой объем не закачивали за сезон, и его недостаточно для гарантированного прохождения пиков потребления в случае аномально холодной зимы», – пояснили в компании.

Как считает «Газпром», восполнение запасов газа в европейских хранилищах – очень серьезный вызов. Учитывая, в том числе, суточные лимиты объемов закачки, которые ограничены технологическими возможностями хранилищ. Кроме того, общий объем доступного на европейском рынке газа сильно зависит от спроса на растущем азиатском рынке.

Москва, Светлана Антонова

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