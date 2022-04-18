«Не будет роста – система посыплется»: депутат Госдумы раскритиковал денежно-кредитную политику Банка России

Российская финансовая система «посыплется», если Банк России не изменит денежно-кредитную политику. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг, выступая сегодня на заседании профильных комитетов нижней палаты парламента с участием главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. По оценке депутата, нынешние действия ЦБ затрудняют экспорт, вгоняют предприятия в кризис и по-прежнему позволяют банкам зарабатывать на комиссии при обслуживании физических лиц.

«Если раньше мы могли себе позволить следить только за инфляцией, но не обращать внимания, может быть, не в первую очередь, на экономический рост, то сейчас мы в такой ситуации стоим, что у нас другого выхода нет. Многие вещи, даже если у нас хороший валютный курс, они просто недоступны… В связи с этим мы должны пересмотреть свою денежно-кредитную политику и все-таки вернуться к тому, чтобы ЦБ – не знаю, на какой-то особый период, может быть, – но во главу угла поставил рост экономики. Потому что не будет роста экономики – рано или поздно финансовая система «посыплется», – подчеркнул Гартунг.

Парламентарий обратил внимание на валютные ограничения ЦБ, которые перекрывают экспорт даже там, где он возможен. «Да, вовремя были они (валютные ограничения) введены, но не так драконовски, не так жестко надо было, конечно... Сейчас подумайте, как вы будете из этой ситуации выходить. Не говорю про сырьевиков. У нас сейчас экспортеры, которые могут продавать за рубеж и даже, в том числе, в недружественные страны, и они без этого не обойдутся. Они не могут сегодня продавать», – отметил он.

Как считает Гартунг, позиция ЦБ по росту процентных ставок для ряда стратегических предприятий может стать приговором к их уничтожению. «Вы говорите, должно быть условие – 30% падения доходов. Эльвира Сахипзадовна, очень осторожно с этим, пожалуйста. Если у стратегического предприятия рухнут доходы на 30%, вы ему уже ничем не поможете», – заявил он, обратившись к главе Банка России.

«Ситуация на рынке очень тяжелая. Предприятие любыми правдами и неправдами пытается удержать свою долю рынка – тем самым оно снижает цены, у него рентабельность падает до нуля. То есть, оно по формальным признакам еще не потеряло выручку даже 10%, а фактически уже в убытке. Вы говорите, давайте подождем, когда оно до 30% упадет. Слушайте, до 30 упадет – уже все, уже ничем не поможете… Потому что для некоторых отраслей – это приговор уже», – подчеркнул депутат.

Кроме того, парламентарий призвал ЦБ навести порядок с комиссиями, которые вводят банки при операциях граждан. «Комиссии, которые банки берут за перечисление физическим лицам. Вы говорите – с 1 июля закон вступает в силу. А сейчас что? А до 1 июля, пожалуйста, – берите по 10-15%? Ну сколько можно?! Эльвира Сахипзадовна, ну надо какие-то предписания дать. Ну так нельзя!.. Банковская система 2,5 трлн заработала в прошлом году… Ну хватит уже!.. Давайте хотя бы сейчас их остановим», – сказал Гартунг.

Как сообщалось ранее, 20 апреля Госдума заслушает доклад Набиуллиной о работе Банка России в 2021 году. Как предполагается, после этого будет принято решение о ее переназначении на следующий срок главой ЦБ. Ее кандидатуру предложил президент РФ Владимир Путин.

Москва, Мария Соколова

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