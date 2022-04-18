Официальный курс доллара снова опустился ниже 80 рублей

Банк России по итогам биржевых торгов понизил на завтра, 19 апреля, официальный курс доллара почти на 60 копеек до 79,4529 рубля. Согласно решению регулятора, курс европейской валюты составит 86,4289 рубля (-64 копейки).

Стоит отметить, что сегодня во второй половине дня биржевой курс евро опускался ниже 82 рублей, достигая в моменте отметки 81,40 рубля. По оценкам аналитиков, такое падение «европейца» возможно в связи приходом контрагентов, которым необходима российская валюта для покупки газа.

К 17:20 мск курс евро на торгах на Мосбирже колебался около отметки 83 рубля. Доллар продавался по 78,90.

Москва, Светлана Антонова

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