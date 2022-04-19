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Вторник, 19 апреля 2022, 12:16 мск

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Госдума отказывается поддержать проект закона о помощи малоимущим

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Нижняя палата российского парламента после решения профильного комитета планирует отказать в оказании дополнительной помощи малоимущим гражданам в условиях роста цен и безработицы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы. По его оценке, антисанкционные меры, которые принимают депутаты и кабинет министров, не учитывают проблем россиян.

«Нашим гражданам непросто, и многие испытывают проблемы даже с приобретением продуктов питания, потому что цены выросли. Многие, к сожалению, теряют работу. В этой связи, когда был отчет правительства и уже сейчас готовится четвертый антисанкционный пакет (законопроектов), мы все время говорим – замечательно, что мы поддерживаем бизнес, наши банки, нашу экономику, промышленные предприятия, занимаемся импортозамещением, но о гражданах давайте тоже вспомним. Давайте думать, что гражданам тяжело», – подчеркнул политик.

По его словам, в Госдуму был внесен законопроект по перечислению малоимущим одного минимального размера оплаты труда ежемесячно на покупку продуктов питания. «Абсолютно нормальная, здравая мера, которая сегодня очень бы помогла, но профильный комитет отклоняет нашу инициативу и соответствующим образом сегодня эта инициатива не будет принята», – пояснил Миронов.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

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