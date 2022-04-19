Зюганов сказал, как России выбраться из «тяжелого системного кризиса»

России для выхода из тяжелейшего системного кризиса необходимо использовать опыт советского времени, когда санкции были еще более жесткие. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы. По его оценке, 20 экстренных мер могли бы дать результат в условиях экономического давления Запада.

«Сейчас идет встреча с представителями Центробанка. Мы задали 26 вопросов, на которые получили письменные ответы. Одновременно банк представил свои 22 неотложные меры. А мы еще раз его ознакомили с нашей программой 20 экстренных мер», – сообщил Зюганов.

По его словам, антикризисная программа должна учитывать «уникальную практику советского времени», когда «санкции были невиданные». «Это большой пример для [президента РФ Владимира] Путина и [главы правительства РФ Михаила] Мишустина в нынешних условиях, когда обложили страну со всех сторон, нарушили логистику, и все делают для того, чтобы остановить нашу финансовую систему. Мы настаиваем на реализации наших программ, потому что они позволят стране выбраться из тяжелого системного кризиса», – заявил лидер КПРФ.

«Надеюсь, что сегодня и руководство Центробанка, встречаясь с фракцией, услышат наши предложения», – заключил Зюганов.

Москва, Мария Соколова

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