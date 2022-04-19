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Вторник, 19 апреля 2022, 15:28 мск

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Осквернение георгиевской ленты станет уголовным преступлением

В России планируется ввести административное и уголовное наказание за осквернение георгиевской ленты. Согласно внесенным в Госдуму поправкам в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, публичный проступок будет караться крупным штрафом до 5 млн рублей или лишением свободы до пяти лет.

Согласно законопроекту, за публичное осквернение символа воинской славы юридическому лицу грозит штраф от 3 до 5 млн рублей с конфискацией или без таковой, физическому лицу – штраф в размере до 3 млн рублей либо лишение свободы на срок до трех лет. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в сети Интернет, наказываются штрафом в размере от 2 до 5 млн рублей или лишением свободы на срок до пяти лет.

Как пояснила автор законопроекта, заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко, признать георгиевскую ленту на законодательном уровне и официально защитить символ единства и Победы является нашим долгом. «Никто не говорит о том, что за ношение георгиевской ленты, скажем, на сумке будут наказывать. Вы ведь вешаете георгиевскую ленту потому, что гордитесь ей, уважаете память предков. Но если вы публично сожжете георгиевскую ленту, за это последует наказание», – отметила депутат.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Госдума

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