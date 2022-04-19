«Чубайсятина» и «пятая колонна»: в Госдуме поспорили, как быть со сбежавшими из России бывшими высокопоставленными чиновниками

Сегодня на пленарном заседании Госдумы разгорелась бурная дискуссия о «пятой колонне», представители которых покинули Россию после начала спецоперации на Украине. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил окончательно избавиться от «чубайсятины» и выгнать из органов госвласти тех, кто имеет недвижимость за рубежом. Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев со своей стороны заявил, что уехавших надо пожалеть.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Зюганов еще на брифинге перед заседанием Госдумы обратил внимание на высокопоставленных чиновников, уехавших за рубеж после начала спецоперации на Украине. «В стране есть не только «пятая», но и «шестая» колонна. «Пятая» уже или предала, или сбежала. За последнее время сбежало пять вице-премьеров, которые продавали оптом и в розницу страну под диктовку американских ЦРУшников… Сбежали те, кто выступали в роли главных экономических советников президента, и здесь (в Госдуме) нас учили постоянно. Сбежал [замглавы фракции «Единая Россия» Владимир] Пехтин – предыдущий руководитель партии власти, который обустроил свое гнездышко за океаном. Сбежал [бывший] министр иностранных дел [Андрей Козырев], который учил нас правде и выступал на стороне «американщины», и все делал для того, чтобы угробить наше образование», – подчеркнул он.

При этом лидер КПРФ отметил, что у власти в России еще «сидят те, кто уродовал наше народное образование и нашу науку». «На мой взгляд, президенту надо сегодня в нынешних условиях сделать еще один шаг. Если вы официально заявили о том, что это «пятая колонна» чужда нашей стране и хорошо себя чувствует там, – давайте проведем слушания на эту тему и официально примем решение, что никто, кто имеет собственность за кордоном, не может занимать руководящие посты. Потом не побегут. Будет все в порядке. Давайте поставим точку в приватизации по Чубайсу – материалы лежат в Госдуме», – предложил Зюганов.

«Еще одна проблема решается на просторах Украины. Будет ли мир однополярным, по-прежнему «американщина» будет нам диктовать и брать за горло, скупать и организовывать тут очередную «пятую» колонну или мы освободимся от этой коросты, от этого нашествия, от этой «чубайсятины», этого ворья, мерзавцев, негодяев, которые душат и народные предприятия, которые уничтожают нашу школу, науку, которые разворовывают наши национальные богатства…» – заявил лидер КПРФ.

В ходе пленарного заседания Госдумы Зюганов также поднял эту тему. При этом лидер «Новых людей» Алексей Нечаев назвал вредными разговоры про «пятую колонну». «Мы не должны считать предателями тех, кто сегодня уехал из России. У них могут быть свои семейные, деловые обстоятельства. Они не предатели, они просто встревожены. Когда они вернутся, их нужно успокоить, а кого-то даже и приобнять», – пояснил он.

«Наша сила в диалоге и в разнообразии. Родине требуется солидарные, общие усилия всех нас – и тех, кто тут, и тех, кто там, и тех 80% которые поддерживают, как мы с вами, специальную военную операцию, и тех 20%, которые не поддерживают и, как социологи интересно говорят, затрудняются ответить. Боевой пафос не надо переносить внутрь России. И разговоры про «пятую» колонну, я считаю, что вредны. Раскалывать наше общество сегодня – означает помогать врагу», – заявил Нечаев.

Между тем, спикер Госдумы Вячеслав Володин со своей стороны предложил называть вещи все-таки своими именами. «Речь не идет о расколе общества – оно как никогда монолитно. Поддержка огромная президенту, нашим военнослужащим. А вот что касается тревог, Алексей Геннадьевич, и «приобнять» – нам надо здесь мух от котлет отделять. Кого приобнять, [Анатолия] Чубайcа? У кого тревога зародилась? У него? У [Аркадия] Дворковича (вице-премьер 2012-2018 гг)? Они же все прекрасно понимают. И от страны все получили. Так же, как и деятели культуры. И опять здесь речь идет не о малых детях, а о тех, кто все понимает, и свой выбор сделал. Им надо подумать, им надо осознать – когда стране тяжело, надо быть со страной. А у кого там капитал, и на чаши весов взяли положили совесть и злато – понятно, сердце там, где злато. Но тогда совести нет. Об этом речь», – подчеркнул он.

Итог дискуссии подвел вице-спикер Госдумы Петр Толстой. «Я во многом с коллегой Нечаевым согласен, кроме одного – всех жалеть не получится. Сейчас такой момент, когда ты либо со своей армией и со своим народом, либо неизбежно – с чужой армией, чужим народом. Вот и все», – констатировал он.

Москва, Мария Соколова

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