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Вторник, 19 апреля 2022, 17:24 мск

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МИД России зеркально ответил на недружественные действия Австрии

Сегодня МИД России объявил персонами нон грата четверых дипломатов посольства Австрии в Москве. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

«19 апреля в МИД России был вызван посол Австрии в Москве В.Альмхофер, которому заявлен решительный протест в связи с надуманным объявлением официальной Веной четырех сотрудников российских загранучреждений в Австрийской Республике «persona non grata», – уточняется в сообщении.

МИД России подчеркнул, что недружественный шаг Вены наносит серьезный ущерб как двусторонним отношениям, так и международному авторитету Австрии.

«В качестве ответной меры четыре сотрудника посольства Австрийской Республики в Российской Федерации объявлены «persona non grata». Им надлежит покинуть территорию страны до конца дня 24 апреля с.г. Послу вручена соответствующая нота», – сообщил МИД России.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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