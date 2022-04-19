Это касается 50 млн автолюбителей: под видом антикризисных мер таможне могут разрешить досмотр всех машин

Правительство РФ под предлогом антикризисных мер предлагает расширить права таможенной службы по проверке не только грузовиков, но и легковых автомобилей на всей территории страны. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об заявил депутат Госдумы от «Справедливой России – За правду» Валерий Гартунг сегодня на пленарном заседании при рассмотрении соответствующего законопроекта. По его оценке, документ необходим, скорее всего, для повышения доходов таможенных органов.

«Законопроект, который нам сейчас предлагают принять, коснется примерно 50 млн автомобилистов. Что нам тут предлагают? Дьявол, он всегда в деталях... Читаю фразу, которую нам предлагают в законе записать – если технически допустимая масса автомобиля, транспортного средства составляет 3,5 тонны и более. Представитель правительства сказал, что они под этим понимают – это полная нагруженная масса, то есть максимально, что можно загрузить. Можно легковой автомобиль загрузить так, чтобы он нагрузкой полной был больше 3,5 тонн? Можно. И когда нам говорят, что это только грузовики – нет, это не грузовики, это легковые. Это все что угодно может быть», – пояснил Гартунг.

Парламентарий обратил внимание, что сейчас в законе говорится о «максимально снаряженной массе», которую указывает завод-изготовитель. «Все, что менее 3,5 тонн – это легковой транспорт – категория В, если свыше 3,5 тонн – категория С… Здесь же они (правительство) предлагают подменить понятия – так, незаметно – и фактически распространить эту норму на любой транспорт в любой точке РФ», – подчеркнул он.

Как считает депутат, исправить нестыковки законопроекта ко второму чтению невозможно. «Наша фракция будет голосовать категорически против. Мы считаем, что никакими поправками они здесь ничего не исправят. Они (правительство) его нам пытаются сейчас загнать как антикризисный, и будут торопить, что давайте быстрее его примем, дескать, надо в нынешних условиях антикризисное законодательство применять, давать полномочия органам госвласти. Ну, действительно, давайте посмотрим, антикризисная мера… Кого она должна поддержать эта мера в кризис? Да, поток товаров через границу у нас иссяк, меньше стал. Видимо, у нас пошатнулись доходы таможенников. Так давайте им дадим еще полномочия не только в приграничных регионах ловить, а по всей стране. И не только грузовики, а любое транспортное средство», – заявил Гартунг.

В этой связи депутат привел в пример другие антикризисные меры, которые исполняются таможенными органами не совсем корректно. «Вот у нас есть указ президента, по которому запрещено вывозить из страны промышленные товары, происхождение которых не РФ. То есть, то, что было западными организациями завезено, чтобы они обратно промышленное оборудование не вывозили, мы этот запрет ввели. Как это на самом деле используется сейчас таможенными органами? Теперь любой производитель российской продукции, который продавал за рубеж много лет, теперь ему нужно сертификат СТ-1 (устанавливает российское происхождение) получать, а так как это длительная процедура… занимает месяц, два, три… Что делается сейчас – посмотрите в Торгово-промышленной палате, огромные пачки лежат в ТТП. Они все выписывают временные разрешения на таможню, потому что таможня не пропускает ничего. Вот как применяется, казалось бы, правильное решение – указ президента… То есть, остановился весь экспорт – вот что происходит сейчас. И вы сейчас этой системе, которая вот так у нас работает, хотите еще вот такую дать возможность, чтобы они применяли эти полномочия не только в приграничных регионах, а по всей территории страны», – подчеркнул он.

«Тут как-то у нас было обсуждение, помните, Совет Федерации отклонил два законопроекта. В последний раз (спикер) Вячеслав Викторович [Володин] сделал замечание, сказал – руководители профильных комитетов, вы куда смотрите, почему Совет Федерации заворачивает законопроекты? Ну я тогда в первом чтении в принципе говорил о том, на основании чего Совет Федерации завернул этот законопроект. Вот сейчас то же самое говорю – именно по этим основаниям, если вы сейчас пропустите этот законопроект, Совет Федерации его 100% завернет. Давайте мы не будем до этого доводить, давайте мы сами его отклоним», – заключил Гартунг.

Тем не менее, законопроект по оптимизации деятельности мобильных групп таможенных органов был принят в первом чтении. В его поддержку проголосовало 304 депутата, против – 112, один воздержался. Документ предлагает наделить таможенную службу правом останавливать для проверки транспортные средства массой свыше 3,5 тонны на всей территории РФ.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»