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Среда, 20 апреля 2022, 13:55 мск

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«В связи с нарастающим сумасшествием…» Госдума и правительство оценят целесообразность участия России в МВФ, ВТО и ВОЗ

Нижняя палата российского парламента намерена совместно с правительством изучить целесообразность участия России в ряде международных структур, в том числе во Всемирной торговой организации (ВТО), Международном валютном фонде (МВФ) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в начале пленарного заседания Госдумы проблему озвучил депутат от КПРФ Николай Коломейцев, обратив внимание, что за время пребывания в ВТО российский экспорт снизился на 8%. «В связи с нарастающим сумасшествием по введению санкций мы предлагаем поручить комитету по экономической политике запросить в правительстве информацию о целесообразности и экономической выгоде для РФ дальнейшего присутствия в международных организациях ВТО, МВФ, ВОЗ и других», – сказал парламентарий.

«В том числе депутатам было бы неплохо посмотреть, сколько мы от этого получили прибыли и убытков. Вот ТПП (торгово-промышленная палата), допустим, рассмотрели несколько промышленный советов и пришли к выводу, что экспорт упал на 8% за время пребывания нас в ВТО», – пояснил Коломейцев.

Комментируя это выступление, Володин дал соответствующее поручение комитету по экономике. «Комитет изучит вместе с правительством, и нам дадут ответ», – заключил спикер Госдумы.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

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