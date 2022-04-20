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Среда, 20 апреля 2022, 15:43 мск

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Госдума согласилась упростить порядок пребывания в России для граждан Узбекистана

Сегодня нижняя палата российского парламента ратифицировала соглашение с правительством Узбекистана об упрощенном порядке пребывания граждан этой страны в России.

Документом предполагает отмену обязательной регистрации в России в течение 15 дней с даты въезда для граждан Узбекистана и для россиян, въезжающих в Узбекистан, пояснили в пресс-службе Госдумы.

Аналогичный подход действует в отношении граждан Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Армении и Киргизии, а также применяется к россиянам, прибывшим в эти государства.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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