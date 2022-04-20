Госдума окончательно приняла законопроект о бюджетных кредитах для регионов РФ

Сегодня нижняя палата российского парламента окончательно одобрила поправки в Бюджетный кодекс, которые призваны обеспечить финансовую стабильность регионов в условиях санкционного давления. Документ касается правил предоставления субъектам РФ бюджетных кредитов и их погашения в 2022 году.

Как уточнила пресс-служба Госдумы, ко второму чтению был подготовлен ряд важных для регионов поправок. В частности, уточняется, что может быть предоставлен бюджетный кредит в размере, не превышающем 10% доходов регионального бюджета с учетом безвозмездных поступлений, на срок до 30 декабря.

Кроме того, право получения в 2022 году кредитов из федерального бюджета для погашения долговых обязательств будет предоставлено не только субъектам РФ, но и муниципалитетам. Речь идет об общей сумме в 390,7 млрд рублей.

Документ оговаривает, что регионы будут освобождены от погашения в 2022 году задолженности по бюджетным кредитам – с учетом продления реструктуризации обязательств. Их погашение переносится на 2029 год.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, закон позволит снизить долговую нагрузку на регионы и сократить их расходы на обслуживание заимствований. «Это значит, что субъекты Российской Федерации смогут направлять больше средств на реализацию социально значимых проектов и повышение качества жизни людей», – пояснил он.

Москва, Светлана Антонова

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