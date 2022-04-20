Депутат Госдумы раскритиковал правительство РФ за «успехи» в импортозамещении

Сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента депутат Госдумы Алексей Куринный подверг критике методы работы правительства РФ в сфере импортозамещения. Политик обратил внимание, что Россия производит из плазмы крови всего два лекарственных препарата из нескольких десятков необходимых, и при нынешнем подходе никакого результата не будет.

«Это действительно важный вопрос, связанный с импортозамещением, государственной безопасностью. Как было сказано, сегодня РФ производит всего два препарата из плазмы крови из нескольких десятков, которые ей необходимы. Я не говорю, что все необходимо делать именно на территории РФ. Наверно, это сделать невозможно. Но выделить сегодня критические точки, критические препараты – это задача Минздрава. И ответы сегодня, что мы посмотрим, создадим условия, привлечем частного партнера, и там, может быть, кто-нибудь когда-то что-то сделает – ну совершенно не тот подход, который сегодня должен быть продемонстрирован в государстве. Это касается, кстати, не только здравоохранения», – подчеркнул Куринный.

Как считает депутат, в любом деле нужен четкий план с конкретными сроками исполнения. «Если мы надеемся, что сейчас частный бизнес вдруг неожиданно возместит или там закроет брешь, которая образовывалась несколько десятков лет в медицинской промышленности, – очень сомневаюсь, что это произойдет. Точно так же, как соответствующие органы госвласти, Минздрав в данном случае, должны четко ставить задачи и цели… что мы – Минздрав, внедряя этот механизм, в том числе, принимая сегодняшний законопроект, обещаем вам, что в течение года будут созданы и локализованы на территории РФ производства следующих лекарственных препаратов – раз, два, три, четыре, пять из крови, через год – еще нескольких лекарственных препаратов, после чего мы достигнем того необходимого стратегического паритета, в котором РФ остро нуждается», – пояснил он.

Куринный также обратил внимание на важность персональной ответственности за решение государственных задач. «У каждой проблемы или у каждого решения есть фамилия, имя, отчество. Если мы опять в размазанном состоянии оставляем перспективы решения важнейшего государственного вопроса, значит такой же точно будет и результат. Не с кого спросить, нет никаких сроков, нет никаких конкретных препаратов, ну и естественно, нет никаких конкретных решений. Государство здесь должно участвовать в первую голову и руководить всем процессом, а не наблюдать со стороны, как все это само собой вдруг нормализуется. Этого не произойдет», – констатировал Куринный.

Сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект по государственному регулированию заготовки плазмы крови для производства лекарственных средств. Документ предусматривает передачу плазмы не только медорганизациям, но и производителям лекарственных препаратов. Документ регулирует вопрос обращения плазмы крови до момента ее перехода в фармацевтическую субстанцию.

Москва, Мария Соколова

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