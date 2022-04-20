Убытки и благодатная почва для «теневой» экономики: в Госдуме одобрили «модернизацию» особых экономических зон

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект об изменениях механизма управления особых экономических зон (ОЭЗ). Как передает корреспондент РИА «Новый День», категорически против нововведений выступила фракция КПРФ, представители которой подчеркнули, что документ создает условия для злоупотреблений и развития «теневой» экономики.

В частности, депутат Ирина Филатова обратила внимание, что созданные на Дальнем Востоке ОЭЗ убыточны – «люди как уезжали, так и продолжают уезжать». При этом парламентарий отметила, что Счетная палата также «относится со скепсисом» к таким зонам, о чем свидетельствует анализ их эффективности за 2019-21 гг.

«Получается, что и ТОРы (территории опережающего развития) и ОЭЗ мало влияют на развитие регионов. Их создание не привело к прорывному развитию территорий, в которых они действуют… Управляющие компании ОЭЗ и вовсе являются глубоко убыточными предприятиями, и услуги с их стороны резидентами не востребованы. Все это происходит на фоне колоссальных расходов федерального бюджета. Это десятки, сотни миллиардов бюджетных рублей», – пояснила Филатова.

«А теперь еще предлагается возможность досрочно зону закрыть в случае экономической неэффективности. То есть, миллиарды рублей чистых убытков. Уже на сегодня мы имеем десять закрытых ОЭЗ. Это очень дорогие эксперименты для нашей страны», – констатировала депутат.

По ее словам, еще одна проблема заключается в том, что сегодня «нет адекватной системы оценки эффективности ОЭЗ и достижения целевых показателей». «Уход от бизнес-плана к паспорту инвестиционного проекта эту задачу усложняет еще больше. Согласно последнему отчету Счетной палаты, преференциальные режимы не в полной мере встроены в систему стратегического планирования России. И для них не определены ожидаемые целевые эффекты, не обеспечена взаимосвязь целей их функционирования со стратегическими целями развития страны», – подчеркнула Филатова.

Как считает депутат, «ситуация требует кардинальной перестройки», а не точечных мер с «мало предсказуемыми последствиями и рисками». «Предлагаемое смягчение регуляторных механизмов даст большой простор недобросовестным участникам для злоупотребления широчайшими преференциями ОЭЗ, а также создаст благодатную почву для развития «теневой» экономики. Фракция КПРФ законопроект не поддерживает», – заключила Филатова.

Тем не менее, большинством голосов законопроект был одобрен в первом чтении. Документ упрощает порядок получения статуса резидента ОЭЗ, заменяя бизнес-план на паспорт инвестиционного проекта. Расширяется перечень разрешенных видов деятельности. Предусмотрена также процедура ликвидации ОЭЗ, если ее деятельность в течение пяти лет будет признана неэффективной.

Москва, Мария Соколова

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