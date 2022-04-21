Биржевой курс евро упал ниже 79 рублей

Сегодня российская валюта продолжила укрепляться по отношению к доллару и евро. На торгах на Московской бирже курс американской валюты снизился до 74 рублей, евро – ниже 79 рублей.

К 14:59 мск американская валюта продавалась на бирже по 74 рубля, европейская – по 78,98.

Как отмечают эксперты «БКС Экспресс», в целом поддержку рублю по-прежнему оказывает сохраняющийся дисбаланс спроса и предложения инвалюты на бирже. «Поскольку основные валютные ограничения ЦБ и властей остаются в силе, покупателей инвалюты все еще недостаточно, чтобы противостоять навесу обязательных продаж 80% экспортной выручки», – говорится в обзоре аналитиков.

По их оценке, в более долгосрочном плане слишком крепкий способен негативно сказаться на доходах госбюджета и экспортеров. В этой ситуации вероятно дальнейшее смягчение валютных ограничений, что может снизить курс отечественной валюты к экономически более оправданным уровням – в районе 85-95 рублей за доллар США.

Москва, Светлана Антонова

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