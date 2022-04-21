«Просто ограбили население»: депутат Госдумы обрушился с критикой на Центробанк РФ

Политика Центробанка РФ направлена на обогащение банковской сферы, а не на поддержку населения и экономики страны. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от «Справедливой России – За правду» Валерий Гартунг сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента после отчета ЦБ о работе за прошлый год. По его оценке, реальная ситуация сильно отличается от официального видения регулятора.

«Обсуждать я буду не этот документ (отчет ЦБ), а реальное положение дел в финансовой системе, которая у нас в РФ сложилась. Если мы на него посмотрим, то там картинка будет совсем другая», – констатировал депутат.

Гартунг обратил внимание, что нестабильность в финансовой системе была создана самим ЦБ и дала возможность банкам увеличить свои доходы. «Вот моя коллега задавала вопрос, что собирается Банк России делать со спредом по валютным операциям. Даже сейчас спред (разница курса) по продаже и покупке крупнейших банков минимум 20%. Это значит, что банки спекулируют, наживаются на нуждах граждан, экспортеров и так далее. Притом, что в прошлом году 2,4 трлн рублей они уже заработали. И даже в это время – кому война, кому мать родная. Вот нашей финансовой системе она мать родная, и ЦБ все для этого делает», – подчеркнул парламентарий.

«Значит у вас дешевых денег для развития экономики нет, для промышленности, а для банковской спекуляции, пожалуйста, – все, что угодно. Причем этот спред доходил до 60% в острой фазе, когда 28 февраля сами спровоцировали панику резким поднятием учетной ставки. Сами спровоцировали ее! Люди побежали в банки, и вы тут же – раз, и такие условия создали, что банки начали просто не одной лопатой, а бульдозерами грести деньги», – заявил Гартунг.

Депутат также отметил, что комиссия по перечислению физлицам со счетов юридических лиц достигает 12%. «Вы сказали, что мы же приняли закон, с 1 июля это прекратится. Подождите, так 1 июля – когда будет, а они «капусту рубят» до сих пор. Причем это не просто какие-то там банки – это госбанки, прежде всего, и самые крупные банки. Причем – под предлогом, что подозрительные операции юрлица с физлицами проводят. Какие, например? Выплата дивидендов. Очень подозрительная операция. Притом, что при выплате дивидендов сначала ты должен все налоги заплатить – никакого перечисления не будет, если ты налоги не заплатишь. А потом еще «Сбербанк» со своей ставочкой подозрительной, причем, сопоставимо со ставкой – 13% ставка подоходного налога и банки у нас берут 12%. Откуда, спрашивается 2,4 трлн рублей? Вот они – отсюда», – пояснил он.

«Запредельная учетная ставка. Была 20%. К чему это привело, мы все знаем – банковская система остановила кредитование. Нам говорят – мы защитили депозиты граждан. Нет, вы не депозиты граждан защитили, вы дали легальную возможность банковской системе вздувать ставку до 30 и даже 35%. Да, понятно, что они потом по депозитам начали тоже ставки поднимать. Но если вы посмотрите, как поднимали ставки по кредитам, а потом с каким лагом по депозитам поднимались, вы увидели вот эту разницу денег. Банковская система в этой горячей ситуации благодаря вашим действиям заработала опять. Заработала в кавычках. Я считаю, что просто ограбили население. Сейчас снизили до 17%. Ну слушайте, она ни в какие ворота! Тем более, что всегда к этим 17% еще банки накручивают свое 3-4% – это самые скромные. А вообще-то реальное кредитование сегодня 23-25%. Это для крупных заемщиков со 100% обеспечением, а для малого и среднего бизнеса ниже 30% нигде не опуститесь», – подчеркнул Гартунг.

Как считает парламентарий, ЦБ намеренно снижает конкуренцию в банковском секторе. «Вы убивали региональные банки. К чему это приводит? К монополизации банковского сектора и к злоупотреблениям, которые вы никак не останавливаете. Вот они злоупотребления именно госбанков, крупнейших», – констатировал он.

«300 тыс вкладчиков потеряли деньги, так и не вернули. Дальше, нет никакого механизма пополнения ликвидностью промышленности, чтобы у нас заработала промышленность. Его нет до сих пор. Тут нам говорили – цены на жилье, мы эскроу-счета открыли. Цены взлетели в несколько раз. И это последствия вашей экономической политики», – заключил Гартунг.

Ранее сообщалось, что сегодня Госдума одобрила кандидатуру Эльвиры Набиуллиной на пост главы Банка России на очередной пятилетний срок. Против выступили только представители фракций «Справедливая Россия – За правду» и КПРФ.

Москва, Мария Соколова

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