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Четверг, 21 апреля 2022, 17:24 мск

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В Госдуме подготовлен отдельный закон об иностранных агентах

Комиссия Госдумы по расследованию внешнего вмешательства во внутренние дела РФ подготовила обобщенный проект закона о регулировании деятельности иностранных агентов. Как пояснил председатель комиссии Василий Пискарев, в настоящее время разрозненные положения об иностранных агентах закреплены в пяти федеральных законах.

«Им (законопроектом) вводится понятие «иностранный агент», определяется, кто не может быть признан иноагентом, даются пояснения таким понятиям, как «иностранное влияние», «иностранные источники», «политическая деятельность», – уточнил депутат, слова которого цитирует пресс-служба Госдумы.

Законопроект также предусматривает ведение единого реестра, определяет порядок как включения, так и исключения из него.

Вместе с тем документом вводится запрет для иноагентов оказывать влияние на детей в РФ «в какой бы то ни было форме». Иноагенты не смогут вести преподавательскую, просветительскую, воспитательную деятельность в отношении несовершеннолетних, а также производить информационную продукцию для детей и подростков.

Помимо этого, иностранные агенты не смогут инвестировать в хозяйственные общества, «имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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