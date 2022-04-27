На основе «взаимности»: МИД России объявил о санкциях против членов британского парламента

Министерство иностранных дел России объявило о введении персональных ограничений в отношении 287 членов Палаты общин британского парламента. Как говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, решение принято «на основе взаимности» после введения правительством Великобритании санкций против депутатов Госдумы.

МИД уточнил, что внесенные в «черный список» британцы, которым теперь закрыт въезд в РФ, принимали наиболее активное участие в учреждении антироссийских санкционных инструментов Лондона, способствуют безосновательному нагнетанию русофобской истерии в Великобритании.

«Враждебная риторика и надуманные обвинения, звучащие из уст британских парламентариев, не только потворствуют враждебному курсу Лондона, нацеленному на демонизацию нашей страны и ее международную изоляцию, но и используются противниками взаимоуважительного диалога с Россией для подрыва фундамента двустороннего сотрудничества», – констатировал МИД России.

В российском внешнеполитическом ведомстве также пояснили, что «с учетом ставки Лондона на последовательное усиление антироссийских санкций работа над ответными контрмерами, включающими расширение российского «стоп-листа», будет продолжена».

Москва, Светлана Антонова

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