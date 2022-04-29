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Пятница, 29 апреля 2022, 18:39 мск

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Москва зеркально ответила на присоединение к антироссийским санкциям Исландии, Норвегии, Гренландии и Фарерских островов

Россия вводит запрет на въезд для девяти представителей Исландии, 16 норвежцев, трех граждан Гренландии и такого же количества жителей Фарерских островов в ответ на присоединение этих государств к антироссийским санкциям ЕС. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

«В связи с присоединением Исландии, Норвегии, а также датских автономий Гренландии и Фарерских островов к антироссийским санкциям Европейского союза, предусматривающим, в числе прочего, персональные ограничения против российских официальных лиц, приняты встречные меры в отношении 9 представителей Исландии, 16 представителей Норвегии, 3 представителей Гренландии и 3 представителей Фарерских островов. Указанным лицам в соответствии с Федеральным законом «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ запрещен въезд на территорию нашей страны», – сообщил МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что в «черный список» внесен, в том числе, ряд парламентариев, членов правительств, бизнесмены и общественные деятели, «активно продвигающие антироссийскую риторику и участвующие в формировании и проведении политики, направленной против нашей страны».

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

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